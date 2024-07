Irene Villa confiesa cómo se lleva realmente con Nuria Fergó, pareja de su ex, Juan Pablo Lauro: "Nunca lo he entendido..."

Nuria Fergó es estos días noticias por las controvertidas declaraciones relacionadas con la amistad en el mundo de la música. Según aseguró hace unos días la malagueña en Diez Minutos, su base "sigue siendo la misma", pero con más experiencia, y sus "amistades siguen siendo las del colegio e instituto". "Son mis grandes amigos. Yo no tengo amigos artistas", dijo.

La cantante defendió que es algo difícil por un motivo concreto: "Es una cosa que no entiendo, pero hay muchas envidias. No debería ser así, pero se percibe".

Unas palabras que, según Socialité, provocaron un nuevo incendio en el seno de OT 1, ya que sus compañeros de programa no se habrían las habrán tomado del todo bien.

En paralelo, Irene Villa también ha sido preguntada por la artista y por cómo es realmente su relación. Hay que recordar que la malagueña es la actual pareja del ex de Villa, Juan Pablo Lauro.

Visiblemente cansada ya del tema, la escritora ha comentado ante GTRES que "nunca" ha entendido la polémica. "Algo me he perdido". "El padre de mis hijos lleva seis años haciendo su vida y yo me alegro. Cuanto más feliz sea él, más feliz son mis hijos. Yo solo quiero su felicidad".

Sobre su relación con Fergó, ha dicho: "Nos conocíamos de hace tiempo. Yo jamás he tenido problemas con nadie, y menos con ella".