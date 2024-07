Borja, el éxito español en el hito de Karol G en Madrid: "Tengo mil sueños, pero este siempre será de los más grandes"

Karol G, 'La Bichota' de sonrisa cegadora y canciones pegadizas y empoderadoras, ha dejado, entre caderazos y buen rollo, mucho "más bonito" un Madrid en plena ola de calor tras consumar la hazaña inédita de cuatro llenos en el estadio Santiago Bernabéu.

No ha habido modo de ilustrar su enorme crecimiento que su actuación previa en Madrid hace cinco años: en una sala para menos de mil personas, donde actuó sin luces y sobre la barra. Un lustro después, ha actuado ante unas 240.000 personas en total que agotaron en horas cada una de las citas que proponía en la renovada casa del Real Madrid

Sin duda, un espejo en el que se miran todos aquellos artistas emergentes, hombres y mujeres, que ven en la colombiana el ejemplo de artista que, desde los cimientos, se ha forjado su propia y exitosa carrera. Uno de ellos es Borja, un catalán aún semidesconocido, pero que puede presumir de haber sido el primer telonero de la gira de Karol G en Madrid.

Una experiencia que, días después, aún sigue procesando. "Me impresionó un montón, porque nunca había estado cantando en un lugar tan grande y con tanta gente. Además, la energía del público era espectacular. Para mí fue único, irrepetible y muy impresionante. Ya por la mañana, cuando fui a hacer la prueba de sonido, flipé", relata muy emocionado a 20minutos.

Desde que recibió la llamada, hace algo más de un mes, de su mánager, todo ha sido "superemocionante" para él. "Lloré mucho. Que Karol G, siendo la artista que es, me elija a mí y me ceda su escenario, no tiene más palabras que un gracias", indica.

También puede presumir de haber conocido a la artista latina del momento. "Cuando los conoces a ella y a su quipo, y los ves trabajar, entiendes por qué tiene tanto éxito. Son un amor de gente, normales, de trato fácil y que se preocupan por ti y por todo el mundo. Es gente muy especial. Yo a ella le dije que felicidades por sus logros, ¡pero es que era ella ella la que me felicitaba a mí por mis cosas!", revela, aún sin creérselo.

Ese, por supuesto, ha sido el primero de muchos sueños que aún le quedan por cumplir al joven catalán. "Me considero una persona supersoñadora. Soñar es lo más bonito e importante en la vida. Sin sueños no se puede llegar a ningún lado, hay que imaginarse las cosas. Obviamente, nunca me había imaginado esto. Mis sueños son seguir sacando música con mi segundo disco, seguir haciendo conciertos y seguir conectando con la gente. Tengo mil sueños, pero este que acabo de cumplir definitivamente siempre será uno de los más grandes", admite.

Aunque desconocido para el gran público, en la última edición de los Premios Grammy Latinos, Borja estuvo nominado a Mejor Nuevo Artista y fue el único español candidato a la categoría, que se terminó llevando la venezolana Joaquina. "Me encantaría repetir. Para mí el Grammy es el premio más importante de la música. Me encantaría volver a estarlo, pero no es la meta. La meta es hacer música que me emocione a mí y emocione a la gente", asegura.

Música que, tal y como él mismo, reivindica, hace por pura "necesidad" personal: "Escribo música desde los 14 años y lo hacía porque quería, porque yo no entendía ni qué era un negocio o qué era una carrera. En ese sentido, siempre ha estado ahí, siempre ha sido una necesidad. Ahora ya entiendes cómo funciona todo, pero, ante todo, lo la inspiración sale de mis vivencias y de la necesidad de hacer música y de conectar conmigo para conectar con el resto de la gente".

De momento, su verano se presenta lleno de proyectos, presentes y futuros: "Acabo de lanzar mi último tema, Mallorca, que para mí es muy especial, porque mi madre es de allí y me gusta ir para desconectar, me inspira mucho. Este sábado toco allí y, por lo demás, pues a seguir trabajando y a seguir haciendo música".