Hallan con vida a Ben Ross, el abogado británico que había desaparecido hacía doce días en Mallorca

Ben Ross, un abogado británico de 26 años que había desaparecido el pasado 10 de julio en Palma de Mallorca, ha sido encontrado con vida. Así lo ha adelantado The Daily Mail, que ha podido conocer la noticia de manos de la madre del chico, Felix Robinson. "Estoy increíblemente agradecida por toda la ayuda y el apoyo que hemos recibido", ha dicho la mujer.

Según el diario británico, la mujer ha señalado que ahora la familia se centra en que Ross regrese a casa y en que "se recupere de salud", pero no han adelantado más detalles sobre los motivos de la desaparición.

Ross, que decidió mudarse a la isla en junio desde Manchester, había protagonizado una discusión con sus compañeros de piso justo antes de desaparecer sin dejar rastro y, además, le habían robado la cartera y el móvil en la playa. El joven no había sido visto desde entonces, algo que había denunciado su madre.

La mujer declaró a The Sun que estaba "absolutamente devastada" y que su cabeza no para de dar vueltas pensando en el paradero de su hijo. "Simplemente no sé qué le pudo haber pasado. En el mejor de los casos, estaría durmiendo en una playa o en un banco y podría conseguir algo de comida o agua en algún lugar", dice. "Pero el peor escenario posible es que tenga que caminar por el calor sin agua", agregó.

Robinson, declaraba también que tenía miedo de que a su hijo le hubiese pasado algo parecido a Jay Slater, el joven que fue encontrado muerto por un accidente la semana pasada en Tenerife tras estar un mes desaparecido. "¿Qué pasa si tiene un accidente? ¿Qué pasa si se cae? No quiero que mi cerebro vaya allí, porque empiezo a pensar demasiado. No sé en qué dirección pensar", señalaba entonces.