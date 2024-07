La reasignación de sexo de LeKlein, ex de Nagore Robles

Vanesa Klein saltó a la palestra rosa por su romance con la polemista Nagore Robles. Una relación que la colaboradora de Telecinco inició después de su traumática ruptura con Sofía Cristo y que supuso toda una revolución en los medios del colorín.

Han pasado varios años desde entonces y la presencia de LeKlein, como se llama musicalmente, se ha reducido notablemente en los medios de comunicación. Un adiós repentino que tiene una explicación y que ella misma ha querido aclarar a través de una carta remitida a amigos y conocidos.

Para evitar filtraciones y afirmaciones que pudieran ser inexactas, Vanesa Klein, que también fue pareja de Lola Ortiz, de Mujeres y hombres y viceversa, cuenta que se está sometiendo a una reasignación de sexo y que el proceso, que inició hace dos años, está siendo liberador.

"Quien me conoce bien sabe que desde que nací me sentí varón y he batallado intensamente desde entonces. En la adolescencia empecé a construir el personaje de mujer que todos conocéis como método de supervivencia. Personaje que he llevado al éxito personal y profesional con mucho orgullo, pero que no me ha permitido ser 100 feliz", sostiene Klein.