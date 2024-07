Naydí y su perra adoptada Aria, dos campeonas de la búsqueda de objetos: "Quiero verla disfrutar conmigo"

Más de 170.000 perros fueron abandonados durante el año 2023 en España, según los últimos datos publicados por la Fundación Affinity. Perros de raza, perros mestizos, grandes, pequeños... El abandono afecta a todos los canes pero, sin embargo, no todos los que entran en un refugio encuentran una familia que les de una segunda oportunidad.

De hecho, muchos de los perros que se quedan sin conocer el amor de una familia de verdad son aquellos adultos que se van haciendo mayores o aquellos que están enfermos, víctimas de mitos como que no son capaces de establecer un buen vínculo con sus tutores o que no aprenden con tanta facilidad.

No obstante, Naydí Beltrán, de diez años, y su perra Aria (de cinco) son la prueba de que estos mitos no son más que esos, falsas creencias que tan solo perjudican las adopciones de perros adultos, tras demostrar el fuerte vínculo que tienen con su victoria en la Copa en España de Búsqueda y Localización de Objetos (StPr), organizada por la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

Su historia juntas arranca en 2023 cuando, acompañada de sus padres, Naydí entró al Centro Municipal Zoosanitario de Almería, un centro de acogida de perros donde, a pesar de salir llorando, impresionada, se enamoró de Aria, una perra de cinco años que había sido abandonada. "Había ido al centro zoosanitario de Almería varias veces y cuando vi a Aria fue amor a primera vista", expresa la jóven.

De ser abandonada, a ser campeona de España

Aria es una gran amante de la cinofilia desde que era pequeña. Ha crecido en una familia cuyos padres (Diego y Nazaret) han convivido siempre con perros y, como no podía ser de otra manera, ella y su hermano han salido "perreros", tal y como relata su madre.

"Antes de adoptar a Aria yo ya entrenaba con mis otras perras, así que desde el primer momento me responsabilicé de ella", cuenta la pequeña. "Entrenamos todos los días, aunque sean cinco minutitos, la saco a pasear, juego con ella y duerme conmigo".

La joven asegura que Aria, a pesar de venir de un refugio de animales y de no conocer su pasado, es "super buena, tranquila y muy cariñosa". "Pero cuando juega y entrenamos tiene mucha energía", agrega. "Nunca se cansa, le encantan los juguetes (especialmente las pelotas) y es super divertida, me encanta pasar tiempo con ella y las otras perritas".

No me imaginé que ganaría, no me lo creía y, de hecho, todavía no me lo creo

"Desde muy pequeña yo iba a acompañar a mis padres a los campeonatos así que quise yo también aprender y participar", cuenta Naydí. "Empecé con una bodeguera, luego vino Aria y ahora también tenemos a Nena (Jack russel), con los que practico además de StPr otras disciplinas como el Agility".

Todo el esfuerzo que está poniendo Naydí en la educación de Aria y en los entrenamientos con ella ha visto recompensado sus frutos con la victoria en la Copa en España de Búsqueda y Localización de Objetos de la RSCE hace a penas unas semanas.

"No me imaginé que ganaría, no me lo creía y, de hecho, todavía no me lo creo", comenta la joven. "La experiencia ha sido flipante aunque, si no hubiéramos ganado, también habría vuelvo a casa supercontenta de lo bien que me lo pasé".

Naydí junto a su perra Aria. REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA

Ahora, la joven promesa del StPr español continúa sus entrenamientos como de costumbre, soñando con competir algún día fuera de España. "Aunque yo lo único que quiero es disfrutar, ver a Aria y mis perras divertirse conmigo, eso es lo que más feliz me hace".

La Búsqueda de Objetos (o StPr)

La Búsqueda de Objetos (o StPr) es una prueba basada en el olfato que se adapta a los gustos y características de la inmensa mayoría de perros. Está dentro de las existentes para Perros de Trabajo y Utilidad en el Reglamento FCI-IGP.

Durante la prueba el perro debe localizar y señalar unos objetos colocados dentro del área seleccionada. Esta disciplina ayuda a trabajar y potenciar la autonomía, iniciativa y solvencia del perro para la búsqueda, la capacidad de atender y dejarse guiar por su guía, sin dejar de lado, por supuesto, el trabajo de olfato.