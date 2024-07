La L4 del metro de Barcelona estará cortada desde este sábado entre las estaciones Selva de Mar y La Pau: estas son las alternativas

El tramo entre La Pau y Selva de Mar de la L4 del metro de Barcelona estará fuera de servicio desde este sábado y hasta el próximo 22 de agosto por las obras de mejora que se están llevando a cabo este verano en varias líneas. Las estaciones afectadas serán cuatro: La Pau, Besòs, Besòs Mar y El Maresme/Fora. El resto de la línea, entre Selva de Mar y Trinitat Nova, funcionará con normalidad.

Las obras previstas son la mejora de la accesibilidad en la estación de La Pau, donde se instalará un ascensor que irá del vestíbulo al andén de la vía 2. También se renovará la señalización y se colocará un desvío bretelle en La Pau para incrementar la capacidad de transporte de la línea en un futuro.

Alternativas de transporte

La red de metro será la principal alternativa de transporte, con la conexión de la L2 en La Pau. Además, TMB habilitará un bus lanzadera con parada en cada una de las estaciones afectadas por el corte, con capacidad equivalente y el mismo horario de metro.

La frecuencia de los buses será de 4 minutos aproximadamente en hora punta, y contará con hasta 9 autobuses. Adicionalmente, servirán de alternativa el bus V32, la línea interurbana B25 y las líneas T4, T5 y T6 del TramBesòs.

Otros cortes en el metro de Barcelona

Otra de las líneas que sufre afectaciones por las obras es la L5, con la interrupción más extensa. Desde el 25 de junio está sin servicio entre Cornellà y Collblanc. No retomará la normalidad hasta el 1 de septiembre. Las estaciones que no funcionan son las de Gavarra, Sant Ildefons, Can Boixeres, Can Vidalet, Pubilla Cases y Ernest Lluch. El resto funciona con normalidad.

Estaciones afectadas en la L5 del metro de Barcelona. TMB

Mientras duren los trabajos, la principal alternativa de movilidad será la L1, el servicio de Rodalies en Cornellà y L'Hospitalet, y se habilitarán dos buses lanzadera. El primero hará el recorrido entre Cornellà Centre y Collblanc, pero no tendrá parada en Can Vidalet, ya que es inviable el acceso con autobuses de gran capacidad. Además, pasará por la estación de Rambla Just Oliveras (L1 i Rodalies) y Can Serra (L1). También conectará con la L9S/L10S en Collblanc; con el Trambaix y con Rodalies. El segundo bus, realizará el trayecto Can Serra - Can Vidalet para garantizar la conexión de esta estación con el resto de la red de metro a través del enlace a la L1 (Can Serra), donde también tiene parada la lanzadera del primer bus.

Además, funcionarán como alternativa las líneas T1 y T2 del TramBaix, los autobuses D20, H8, 67, 68, 94 y el 95, y los servicios de Rodalies R1 y R4, con parada en las estaciones de Cornellà y l'Hospitalet.

Desde el 25 de junio, también sufre afectaciones la L2 entre Paral·lel y Sagrada Família. La interrupción entre estas paradas se largará hasta el 25 de agosto. Están sin servicio las siguientes paradas: Paral·lel, Sant Antoni, Universitat, Passeig de Gràcia, Tetuan y Monumental. El resto de la línea funciona con normalidad.

Estaciones afectadas por las obras en la L2 del metro de Barcelona. TMB

En cuanto a las alternativas de movilidad, se recomienda utilizar los tramos L1, L3, L4 y L5, que incrementarán su frecuencia entre un 6 y un 12%, y que son cercanos a la L2. También los buses D50, H12 y H16, que realizan el trayecto totalmente o parcialmente entre las estaciones afectadas por el corte.

Próximo corte: línea 10 Nord

Desde el lunes 5 de agosto hasta el domingo 25 de agosto (ambos incluidos), estará fuera de servicio el tramo de la línea 10 Nord de metro entre La Salut y Gorg, de manera que solo funcionará entre La Salut y la Sagrera. Como alternativa, los usuarios podrán utilizar la línea 2 del metro que también tiene parada en Gorg, aunque, hasta el 25 de agosto, esta solo funcionará hasta Sagrada Familia.

Paradas afectadas en la l10 Nord del metro de Barcelona. TMB

Además, se habilitará un servicio especial de autobuses que cubrirá el trayecto entre La Salut y Gorg, y se garantizará el enlace bus-metro a las últimas salidas del autobús especial con los últimos trenes en servicio. También funcionarán como alternativa el bus H10, la línea B4 de Tugsal, y la T5 de tranvía.