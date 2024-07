David Bustamante, entre lágrimas, da detalles del estado de salud de Àngel Llàcer: "Lo hemos pasado bastante mal"

Han pasado dos meses desde que Àngel Llàcer salió del hospital para continuar recuperándose en casa. Poco se sabe de cómo se encuentra, lo único por amistades cercanas a él como Lolita y Chenoa. Ahora es David Bustamante, el exconcursante de Operación Triunfo, quien ha revelado los últimos detalles del estado de salud del presentador.

Tras alzarse con la victoria de la última edición de Tu cara me suena, el cantante ha aprovechado para ofrecer una actualización a través de Espejo Público: "Vino a visitarnos hace poco y está muy recuperado (...) Es una alegría porque lo hemos pasado todos bastante mal. Él lo ha pasado muy mal, el pobre, y es un amor".

El artista también ha confesado el bonito mensaje que el juez del talent show le envió: "Me escribió unas palabras muy bonitas al terminar, que no se me va a olvidar, agradeciéndome lo que le he dado a este programa y eso es muy generoso. Por su parte, le queremos ya de vuelta porque es un fenómeno", ha dicho, visiblemente emocionado.

El triunfito también ha aprovechado para lanzar un deseo para Àngel Llàcer. "Ponte ya bueno", ha concluido, con la voz entrecortada. Acto seguido, Lorena García, presentadora sustituta de Susanna Griso, ha señalado: "Te emociona, te contienes mucho, no quieres llorar''.

A pesar de que han pasado más de dos meses desde que recibió el alta médica, todavía le quedan secuelas tras haber contraído la bacteria Shigella, que causa graves problemas intestinales. Aun así, continúa recibiendo el apoyo de sus compañeros de plató, quienes desean que se recupere pronto.