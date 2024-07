Keanu Reeves revela lo que ha descubierto de sí mismo escribiendo su primera novela: "Pienso en la muerte"

Parece que su primera novela, The Book of Elsewhere —libro que está escribiendo junto al autor China Miéville—, está siendo muy catártica para Keanu Reeves. Así lo ha declarado él mismo en una entrevista en la que ha considerado que quizá tiene problemas con sus padres y piensa en la muerte.

En su charla con The New York Times, el actor contó que estaba poniendo mucho de sí mismo al guerrero protagonista, y sus preocupaciones estaban dando forma a la historia. Sin embargo, no se dio cuenta hasta que estuvo inmerso en la escritura.

"Me sorprendió en el acto creativo", declaró. "Quizá escribir sea una especie de conversación. Y por eso quizá tengo problemas con mi padre y con mi madre. Y quizá pienso en la muerte".

El intérprete de 59 años aseguró que no entiende "que sepamos que vamos a morir" y "nos matemos unos a otros por cosas que" no son "tan importantes".

Keanu Reeves fue más allá y defendió que se hace muchas preguntas sobre el mundo, "cómo hemos llegado hasta aquí, quiénes somos", "la prisa por salir del planeta y digitalizarnos" gracias a la tecnología, "por qué la muerte es tan fuerte y el amor tan frágil"...

"Me gusta pensar en esas cosas, y pensé que tal vez podría plasmarlas en una historia", expresó el actor, que estrena este martes The Book of Elsewhere, un libro de acción y ficción que tiene lugar en un universo alternativo al mundo principal del cómic BRZRKR, el cual fue creado y escrito por Keanu Reeves y Matt Kindt y dibujado por Ron Garney.