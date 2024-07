La última reflexión de Sara Carbonero en redes: "Vida, estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte"

Parece que Sara Carbonero se encuentra de vacaciones. A pesar de su última foto desde el hospital, con la que preocupó a sus seguidores, ahora la periodista está en su pueblo, Corral de Almaguer (Toledo), como ha mostrado en su última publicación de Instagram. Y, como viene siendo costumbre últimamente, la ha acompañado de varios mensajes con los que reflexiona sobre la vida, evitando confirmar o desmentir los rumores sobre si está pasando por un mal momento de salud.

"Gracias, vida, porque aunque estos años no me estás dando mucha tregua y me estás retando fuerte, el aprendizaje no sería el mismo sin tanta piedra en el camino ni mi nivel de conciencia tampoco", escribió en su post, en el que dejó claro que acepta, abraza y transita lo que le viene, en lugar de esquivarlo.

De este modo, la reportera defiende que va entendiendo más la vida, para la cual hace falta "tener paciencia". Y aprovecha su estancia en su pueblo para hacer un viaje introspectivo, "el más intenso, profundo y necesario", pues es un sitio perfecto para conseguir "esa trenza imaginaria que atrapa el dolor" que no "deja ver lo esencial".

"Se nos olvidan los lugares o personas que silenciosos/as están pero nunca piden", comentó Sara Carbonero. "Hijos con los que ya puedes tener conversaciones de adultos y pedirles consejos, una abuela a la que se le va olvidando nuestro nombre pero no nuestras historias de cuando éramos niñas. Es lo más salvaje que podemos vivir".

Con este texto, la periodista ensalza el valor de su familia, su abuela, sus primos hermanos y, en general, su pueblo, donde encuentra "unos ojos a los que poder mirar fijamente y decir libremente" cómo se siente, ya que está lleno de "gente que abraza tu vulnerabilidad cuando la sacas a pasear".

Alabando estos "lazos irrompibles", la manchega hace una reflexión que deja claro el sitio en el que se siente libre y se permite sentir vulnerable, sin dar más detalles sobre el momento que vive. Aun así, deja claros sus pensamientos también con los hashtags "Lo que de verdad importa" y "De frente y sin miedo".