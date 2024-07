Gabriela Guillén, sobre la manutención de su hijo: "Yo sí estoy cumpliendo"

Este lunes culmina el plazo otorgado por la justicia a Bertín Osborne para someterse a las pruebas de ADN que determinarán si es el padre del bebé de Gabriela Guillén. Por este motivo, la prensa, ha ido en busca de Guillén para obtener sus declaraciones.

Así es la vida ha captado la reacción de la empresaria al ser informada de que este lunes es el último día del plazo para Osborne. Con sorpresa, Guillén ha respondido: "¿Ah, sí?", y ha agregado que desconocía si Osborne se sometería finalmente a las pruebas.

Cuando se le ha preguntado sobre su vínculo actual con el presentador, ha sido muy clara. "No hay relación", ha evidenciado. Respecto a si le incomoda que se le hable sobre el cantante, ha contestado: "A mí no me molesta nada".

Sobre si el artista estaba cumpliendo con la manutención del pequeño, con firmeza, ha afirmado: "Yo sí lo estoy cumpliendo", y ha instando que deberían preguntarle al televisivo si él piensa hacerlo. "Cada uno sabe lo que hace en la vida", ha concluido.

A pesar de la situación, Guillen se ha mostrado feliz y ha presumido de su bebé, quien está "precioso" y "muy grande". Con emoción, ha expresado: "Falta poco para que me diga mamá, sería muy feliz".