Vox celebra la citación de Sánchez como testigo en la causa de su mujer pero cree que se negará a declarar

Vox ha aplaudido este lunes la citación de Pedro Sánchez a declarar como testigo en la causa que investiga a su mujer, Begoña Gómez. La formación de Santiago Abascal se felicita por que el juez Juan Carlos Peinado haya atendido la petición planteada el viernes por el propio partido, que está personado en el caso como acusación popular. Sin embargo, adelantan que no esperan "nada" del presidente del Gobierno y creen que el dirigente socialista se negará a declarar.

"Gracias a la solicitud de Vox como acusación popular, Pedro Sánchez tendrá que responder ante el juez como testigo de esta trama de corrupción, de momento como testigo", ha celebrado el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, en rueda de prensa tras la reunión semanal del Comité de Acción Política del partido. La comparecencia de este lunes se ha producido apenas una hora después de que trascendiera la citación del presidente del Gobierno para el próximo 30 de julio. "Vox cumple", había escrito en la red social X el líder del partido. "Siempre hemos dicho que haremos todo aquello que esté en nuestra mano y que utilizaremos todos los recursos disponibles para poner fin al Gobierno más corrupto de la historia", había añadido.

El portavoz del partido ha afirmado que el objetivo de pedir la citación como testigo de Sánchez es que el presidente del Gobierno "rinda cuentas" de los negocios de su mujer, que ha calificado de "turbios". "Queremos que responda a las preguntas que no está respondiendo en sede parlamentaria", ha explicado Fúster, que ha instado en particular a Sánchez a que diga "a cuántas empresas llamó personalmente para que se reunieran con Begoña Gómez", una pregunta formulada por Abascal la semana pasada en el Congreso.

Pese a acoger con agrado la noticia de la citación, Vox rebaja las expectativas, al considerar probable que el presidente del Gobierno se niegue a declarar. La Ley de Enjuiciamiento Criminal contempla que el cónyuge de una persona investigada -como es Begoña Gómez- está "dispensado de la obligación de declarar". "No esperamos absolutamente nada, esperamos obstrucción a la Justicia, negativa a declarar... cualquier cosa en la que se pueda excusar para no ser transparente y sincero", ha señalado en ese sentido Fúster. "Pedir [a Sánchez] transparencia y sinceridad a estas alturas sería muy ingenuo y nosotros no lo somos", ha insistido.

Los de Abascal critican también que, en virtud de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la declaración de Sánchez pueda producirse en Moncloa, en el despacho oficial del presidente del Gobierno, en lugar de en sede judicial. Consideran que se trata de un "privilegio", aunque loan el trabajo "impecable" que, a juicio del portavoz nacional del partido, está haciendo el juez Peinado.

En palabras de Fúster, Vox entiende que su "trabajo" como acusación popular en la causa de Begoña Gómez está siendo "muy útil", después de que hayan declarado ya como testigos el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés. Ambos individuos, que revelaron haber acudido al Palacio de la Moncloa para reunirse con Begoña Gómez, han pasado a ser investigados en la causa contra la mujer del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Después de que Barrabés afirmara haber mantenido reuniones en Moncloa con la presencia del presidente del Gobierno y de que Gómez se negara a declarar ante el juez la semana pasada, los de Abascal hicieron uso de su condición de acusación popular para pedir la citación de Sánchez como testigo. "No descansaremos hasta desalojar de la Moncloa al 'clan corrupto' y hasta que paguen ante los tribunales", ha enfatizado Fúster, en referencia a Sánchez y a su mujer.