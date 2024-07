El Gobierno destinará 100 millones para convertirse en socio minoritario de start-ups de energía y movilidad sostenible

El Gobierno busca proyectos en el ámbito de la innovación energética, de la cadena industrial de energías renovables o la movilidad sostenible para convertirse en accionista minoritario de las empresas, en mucho casos emergentes -start ups- que los promuevan. Para ello, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE), dependiente de Ministerio para la Transición Ecológica, invertirá hasta 100 millones de euros para entrar en ellas con una participación de hasta un 20%.

El IDAE ha presentado este lunes su Estrategia de Inversión para 20224-2026 que supone "una nueva era" porque, aunque este organismo ha jugado este papel desde los años 80, sus propios responsables reconocen que es mucho más conocido entre el sector energético por las subvenciones directas que el Gobierno canaliza a través de él, como por ejemplo, al autoconsumo. Sin embargo, desde hace décadas el IDAE también ha sido entidad inversora, aunque con cantidades más modestas. Si la media habitual han sido unos 40 millones, ahora "se escalan" para multiplicarse por 2,5, para impulsar empresas de innovación energética mediante la entrada en su capital, como socio minoritario y sin llegar a una participación de más del 5 al el 20%, sin un importa mínimo y hasta una aportación máxima de 10 millones en cada proyecto.

Las áreas prioritarias en la que deberán trabajar los proyectos para poder optar a esta financiación son la movilidad sostenible, eficiencia energética en el sector residencial, de servicios e industrial, energías renovables innovadoras, almacenamiento gestión de la demanda y flexibilidad del sistema energético, infraestructuras eléctricas, hidrógeno renovable y economía circular y la cadena de valor industrial vinculadas a la transición energética. Según se ha señalado este lunes en el acto del IDAE, se trata de innovación en áreas que en España tienen un apoyo mucho menor que en otros países, hasta un 70% que en Alemania o Francia.

80 empresas ya han pedido financiación desde abril

Se trata de "una inversión y un acompañamiento de aquellos que inician propuestas industriales de primer nivel en producción y consumo de energía que prefieren un respaldo público para hacerlo de forma ágil", ha explicado la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, en la presentación de la estrategia que, en realidad, el consejo de administración del IDAE aprobó el pasado mes de abril. Desde entonces, ya son 80 las empresas las que se han dirigido a él para interesarse por esta forma de financiación que, según ha recalcado el director general del IDAE, Joan Groizard, "no son ayudas", sino una inversión por la que el IDAE asume un riesgo.

El IDAE entrará en el capital de estas start-ups bien por medio de préstamos, instrumentos de capital o capital de riesgo y nunca podrá ejercer un control efectivo. Si hubiera otra inversión pública con la que sumase un porcentaje mayoritario, su inversión será menor para no alcanzarlo.

Dado que asume un riesgo por estas inversiones, para la valoración de los proyectos sobre los que se puede tener una primera ventanilla en la web del IDAE, se tendrá en cuenta su viabilidad económica, su potencial en el mercado y la cadena de valor industrial. También, de qué manera contribuyen a los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), su nivel de innovación tecnológica, su efecto medioambiental y su contribución a la igualdad de género.

Por el contrario, el IDAE no invertirá en proyectos que hayan recibido ayudas de este organismo en los dos años previos ni estar en proceso de autorización. También son "criterios excluyentes" que los proyectos no tengan relación con la transición ecológica o que no se desarrollen mayoritariamente en territorio nacional, además de las pautas generales, de no estar promovidos por personas que no estén al corriente de sus obligaciones tributarias, que residan en un paraíso fiscal o que hayan sido condenados por fraude.