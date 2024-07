Roro, la 'tiktoker' viral por hacerle la comida a su novio Pablo, concede su primera entrevista: "Me considero feminista"

Roro se ha convertido en una de las caras más conocidas en TikTok. En sus vídeos, la joven explica cómo es capaz de hacer cualquier cosa por su novio. Con una voz aniñada y una actitud dulce, se ha ganado la atención de millones de personas. Y también las críticas por su comportamiento impostado y servicial hacia su novio, lo cual han tachado de machista.

Su manera de ser en redes ha creado un debate entre quienes aseguran que ella es la "novia perfecta" porque hace todo por su pareja y quienes ven en ella un intento de "volver a posicionar a la mujer solamente a servir". Pero ahora, la joven ha concedido por primera vez una entrevista, y lo ha hecho con Juan Ramón Lucas, periodista que estrena pódcast, Sr. Wolf.

En su primer programa contará con Roro y Pablo y, aunque aún no se ha publicado, ya ha mostrado un adelanto que no ha pasado desapercibido. "¿Qué ha dicho Pablo de venir a esta entrevista?", es la primera pregunta que se puede escuchar. Como así ha explicado, su conversación generará todo tipo de opiniones y prueba de ello han sido las respuestas de Roro.

Según sostiene, se considera feminista, siempre que signifique "la igualdad de derechos entre hombres y mujeres", dejando en el aire qué otra definición le daría a "feminismo", cuando en realidad lo que busca este movimiento es la igualdad entre hombres y mujeres.

Además, ha querido dejar claro que ella no es "una mujer sumisa" porque por la calle le gritan "esclava, no te queremos aquí". Además, le dicen "que Pablo solamente le pide cosas para comer para que le deje en paz".

"Hay gente muy amable que entiende que es medio un personaje, que realmente no vivo por y para Pablo. Pero hay gente que se lo toma muy en serio. Estoy haciendo una receta para mi novio, pero no significa que las mujeres tengan que poner a cocinar", ha defendido. Porque, como ha querido dejar claro, sus vídeos no son la realidad y que "no significa" que ella sea una "ama de casa" ni "los valores tradicionales sean los mejores".

En la entrevista no solo aparece Rocío, como se llama realmente la tiktoker, sino también Pablo, demostrando que también hablará sobre su novia. En actitud romántica, y con su novia sentada encima de él, explicarán qué es el uno para el otro o cómo se han replanteado subir vídeos en otros idiomas.

Por el momento, Sr. Wolf no ha dado detalles de cuándo se publicará la entrevista al completo, pero sí que ha recalcado que será "muy pronto". Por el momento, este adelanto cuenta ya con más de 454.000 reproducciones y cientos de comentarios deseosos de poder ver la entrevista al completo.