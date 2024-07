Cristina Pedroche reflexiona sobre los miedos que aún tiene sobre la maternidad: "De repente me da el bajón y me pongo a llorar"

Cristina Pedroche ha avanzado mucho con los miedos que tenía sobre la maternidad y asegura que lee su libro, Gracias al miedo, y ve todo lo que ha avanzado. Sin embargo, todavía tiene momentos malos, y así lo ha mostrado en sus redes sociales por si esto puede ayudar a alguno de sus seguidores.

"De repente se me remueve todo otra vez, supongo que el posparto será así", reflexionó este lunes en sus stories de Instagram mientras daba un paseo y después de dejar a la pequeña Laia con sus abuelos. "Me dijeron que al año ya vería la luz y sí, estoy bastante mejor, pero de repente me da la bajona y me pongo a llorar otra vez".

La presentadora de Atresmedia sostuvo que se le "remueven muchas cosas" y sigue "teniendo muchísimos miedos", aunque sabe que está "mucho mejor" y ha superado mucho. De hecho, defendió que ahora lee su libro y solo puede decir "qué mal estaba y qué bien estoy ahora".

Aun así, todavía tiene otros miedos "enquistados" que se le remueven cada cierto tiempo. "Me meto en bucles de pena, en bucles con pensamientos intrusivos...", reveló. "Hay momentos en los que el gris oscuro se convierte en casi negro, cuando estaba siendo gris clarito".

Además, también aclaró que comparte públicamente sus sentimientos durante la maternidad por si ayuda a "alguien que esté pasando un mal momento". "La recuperación no es una línea recta y ya está, también hay pasos para atrás. Pero no estás solo ni sola, no estamos solos", concluyó.