El PSOE da por perdida la reforma para reubicar a los menores migrantes: "A día de hoy, no sale"

El PSOE cree que este martes no lograrán aprobar la proposición para reformar la ley de extranjería con el objetivo de hacer obligatoria la reubicación de menores migrantes que se encuentran solos en territorios saturados como Canarias. Después de que el PP haya avanzado que votará en contra de esta reforma, fuentes parlamentarias socialistas dan por perdida la votación, puesto que tampoco tienen el respaldo de Junts. "A día de hoy, no sale", reconocen.

Con todo, no tienen previsto retirarla, ya que quieren que el PP se "retrate" en su votación y así demostrar que "no ha roto con Vox" y que todo "ha sido puro teatro" porque siguen conservando sus discursos y "haciendo las mismas políticas". "Es la prueba del algodón", dicen parafraseando a Sánchez tras la ruptura de Vox con el PP en cinco autonomías.

Para el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, el PP prefiere que el Gobierno pierda este martes una votación que dar una respuesta a "los niños" para que estén atendidos en "mejores condiciones". "No se entera el PP de que la votación no la pierde el Gobierno, sino estos niños", les ha reprochado. El portavoz ha insistido en sus críticas a los populares por su actual posición, con la que cree que demuestran que el "discurso de Vox" y la "táctica política" están "por encima de la solidaridad".

"Todo lo que han dicho para no apoyar la proposición no son más que excusas y mentiras. Es falso que no se haya contado con el PP porque la iniciativa nació en Canarias", ha argumentado también López, que ha recordado que el PP cogobierna con Coalición Canaria en el archipiélago, donde respaldaron la posición común del Ejecutivo de coalición, que es la reubicación de los menores. "¿Qué pasa, que el PP de Canarias no es PP? ¿No se hablan entre ellos?", ha lanzado.

Los socialistas creen que las exigencias del PP respecto a la ley de extranjería solo son "excusas" y que la única "pega" real reside en su "mimetización" con la extrema derecha y en su política de "ataque" contra Pedro Sánchez.

"Nos decían que nos íbamos a quedar sin discurso. El PP confirma que el discurso es absolutamente cierto. El PP no necesita a Vox para ser Vox y para hacer políticas de ultraderecha. Mañana lo demostrará una vez más votando en contra de la ley de extranjería. Ni partido de Estado ni nada", ha zanjado el portavoz socialista.

Fuentes parlamentarias también descartan echar mano de un decreto ley en el Consejo de Ministros para acelerar la aprobación de la reforma, ya que para eso tendrían que tener por asegurada la convalidación del decreto en 30 días por parte del PP.

Habrá más información.