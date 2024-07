Alfonso, sobre Macu, el perro de su hijo con autismo: "Es parte clave de nuestra familia"

Con nada más que dos años, Alfonso y su mujer recibieron la noticia de que Gabriel, el tercero de sus hijos, tenía Trastorno del Espectro Autista (TEA). Si su vida iba a cambiar con la llegada del pequeño, este diagnóstico puso todavía más patas arriba la vida de la familia que, sin embargo, no dudó en recabar información sobre este trastorno y prepararse para lo que estaba llegando a sus vidas.

"Cuando recibes una noticia así lo único que puedes hacer es ponerte a investigar sobre qué hacer en esta situación y, de esta forma fue como mi mujer encontró la posibilidad de tener un perro de asistencia que ayudase a Gago, algo que yo creo que nadie piensa de primeras", expresa Alfonso.

Tras recabar información al respecto, la familia se puso en contacto con diferentes asociaciones de perros de asistencia, primero Bocalán y después con la asociación Kuné, quienes fueron finalmente los que le proporcionaron a Macu, el desde entonces perro de asistencia de Gago (como llaman a Gabriel en casa).

"En el mundo del autismo hay mucha desinformación e ignorancia, así que fue una tranquilidad encontrarnos con Rocío y Hugo (de Kuné), quienes desde el principio entendieron perfectamente lo que conlleva la convivencia con un niño con TEA cuando entonces no muchas personas sabían", relata el padre. "Así nos entregaron a Macu, su primer perro de asistencia".

Alfonso recuerda que el proceso de conseguir a Macu fue largo pero asegura que no fue tedioso. "No solo tuvieron que educar al perro, si no enseñarnos a nosotros a manejarlo y a crear un vínculo con el niño", comenta. "Además, hay que tener en cuenta que un niño con TEA de dos años no es lo mismo que con cinco o con siete, por lo que el perro también varía en función de lo que el peque va necesitando".

Macu, más que un perro de compañía

El compañero de cuatro patas de Gabriel lleva en la familia desde octubre de 2019 y, según asegura Alfonso, se trata de un perro tranquilo y sumiso, incluso en los ratos en los que no está trabajando. "Un trabajo habitual de Macu es el de no hacer nada", agrega. "Cuando lleva el chaleco puesto, se tumba en cualquier sitio en vez de estar haciendo cualquier cosa que haría otro perro, como olisquearlo todo".

No obstante, Alfonso detalla que estos comportamientos que se le enseñaron desde el principio, hay que seguir reforzándolos y entrenándolos a diario, algo que no sería estrictamente necesario con cualquier otro perro de compañía.

"En el día a día, Macu ayuda a Gago de dos formas, emocional y física", afirma. "Y en función de cómo va creciendo, la ayuda puede ir más hacia un lado u otro (por lo que hemos comentado de que a cada edad las necesidades cambian)".

Poniendo algunos ejemplos, Alfoso explica que Macu ayuda mucho a la hora de evitar las fugas de su hijo, ya que va agarrado a él. "Así es como lo llaman, aunque no significa que el niño salga corriendo, es solo que se distrae", especifica.

También en el patio del colegio, a la salida, Macu resulta de gran ayuda para el pequeño de la casa, ya que con tantos alumnos saliendo a la vez, Gabriel puede ponerse nervioso, algo que no ocurre en presencia del perro. "La tranquilidad es abismal", asegura el padre.

No obstante, tal y como explica Alfonso, Macu no es un apoyo solo para Gago, también lo es para la familia en cuanto a lo que se refiere a nivel emocional. "Evidentemente ayuda al niño, que está con él tirado en el suelo, abrazados y le proporciona tranquilidad, pero también nos ayuda a los demás miembros de la familia, quiénes también tenemos vínculo con él, especialmente mi mujer, Blanca, quién se encargó de todo el acoplamiento de Macu a casa", relata. "No es solo un perro de asistencia de Gago, es parte clave de nuestra familia".

En este sentido, Alfonso recuerda la responsabilidad que conlleva tener cualquier perro y, en especial, uno de asistencia, ya que a pesar de ser los perros que más atributos humanos pueden llegar a tener, siguen necesitando sus momentos de animales.

"Cuando te das cuenta de cómo es su trabajo más te percatas de lo importante que es conocerle como animal que es", expresa. "Es decir, cuando se rascan o mueven la cabeza, significa algo y eso lo tienes que aprender, como todo lo demás".

Sobre esto, el padre insiste en que cuando convives con un perro de asistencia debes ser conscientes de que es una responsabilidad mayor a tener un perro de compañía, ya que tienes que cuidar al perro de una manera muy especial.

"Si todo el mundo cuidase a sus perros como lo intentamos los que convivimos con los de asistencia tendríamos perros mucho más equilibrados", opina. "Además, por supuesto, de todo lo básico en cuanto a alimentación saludable y ejercicio".

Gago junto a su perro de asistencia en la playa. CEDIDA

Respeto hacia los perros de asistencia y sus usuarios

Cuando Alfonso habla de problemas o barreras a la hora de entrar en lugares públicos junto a Macu, reconoce que ha tenido mucha suerte porque no se ha topado con demasiados obstáculos. "Como provocamos la visibilidad (siempre le colocamos el chaleco y siempre avisamos antes de ir a los sitios), no genera rechazo", expresa.

"Por suerte, poquito a poco las piedras del castillo se van colocando y cada vez más te preguntan si pueden tocar al perro, así como vemos más caras de ternura que de sorpresa", agrega Alfonso. "Y no solo con los perros, también en lo referente al autismo".

En este sentido, el padre de Gabriel explica que hay una diferencia en cuanto al diagnóstico temprano, que se está trabajando mucho y comenta que, al nivel que sea, "el espectro autista como tal es mucho más común de lo que la gente cree".

"Si formamos desde el principio a todos los estratos sociales sobre qué es esto vamos a encontrar a muchas personas que no sabían que lo tienen", considera. "Pero en cualquier caso, creo que vivimos en una situación de cambio donde debemos poner el foco en educar desde arriba, desde el Estado, para que todo el mundo sepa que existen diferentes discapacidades, como ocurre en Reino Unido".