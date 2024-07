El PSOE sube el tono contra el juez Peinado y le acusa de prevaricar tras citar como testigo a Sánchez en la causa de su mujer

Los socialistas están completamente indignados con la última providencia dictada por el juez Juan Carlos Peinado, en la que cita a declarar como testigo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el marco de la causa que investiga a su esposa, Begoña Gómez. De hecho, fuentes socialistas aseguran que ven una "prevaricación de libro" y una "perversión" en esta nueva decisión de Peinado. Teniendo esto en cuenta, no descartan que el juez acabe imputando al presidente, como ya lo hizo con Barrabés después de que dijese que mantuvo reuniones con Pedro Sánchez y Begoña Gómez en Moncloa.

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha dicho este lunes en una rueda de prensa que el juez está investigado a Gómez "a ver si encuentra algo" y ha apuntado que en este caso, al que ha apodado como "caso Peinado", hay una "cacería política" con cuestiones "poco éticas, estéticas, inmorales e indecentes". "Es una causa montada desde la ultraderecha y la derecha contra el presidente. Es una persecución política intolerable de quienes intentan ganar en los tribunales lo que no consiguieron en las urnas", ha aseverado López.

También ha respaldado en nombre de todo el partido a su secretario general, "estamos más que nunca detrás de Sánchez", que sostienen que representa la "dignidad de la democracia". "El PP y Vox no se van a salir con la suya, la democracia es más fuerte que ellos y su estrategia", ha lanzado López, que ha insistido en que la investigación del juez Peinado es prospectiva. Desde Ferraz también dicen que el abogado de Begoña Gómez no ha querido ir más allá con Peinado por la “pulcritud" en la que se basa su defensa.

El portavoz parlamentario del PSOE ha reiterado que en la investigación a Begoña Gómez "no hay nada", solo dos informes de la Guardia Civil que insisten en que "no hay nada". "No la acusan de nada porque no hay nada. No hay caso", ha aseverado López.

Al respecto, ha señalado que habría que preguntar al juez Peinado por qué la investiga porque está prohibido hacer una investigación prospectiva "a ver qué encuentro". En su opinión, se ha aceptado como acusación "un montaje" sacado de "pseudomedios digitales y por un pseudosindicato de extrema derecha". Según el PSOE, el PP está utilizando esto por tres motivos: para ver si el juez "se carga a Sánchez", para cubrir "su vacío" de propuestas y proyecto, y para "ocultar" que tienen "28 causas [judiciales] pendientes, no como investigados, sino como acusados".

Además, el portavoz parlamentario también ha reprochado a Feijóo que diga que es una "vergüenza" ver al presidente entrar al juzgado con su mujer. "No es una vergüenza ir a defender la inocencia y demostrar la persecución a Begoña Gómez", le ha respaldado, sin precisar si el presidente declarará por carta o presencialmente.

"Persecución política orquestada por la derecha"

Fuentes socialistas aseguran que las diligencias serán recurridas por ser "absolutamente injustificadas", como ya hicieron con las anteriores, ya que revelan la "naturaleza política de este caso". Insisten en que todo esto forma parte de una persecución política "orquestada" por la derecha y la ultraderecha contra el presidente y su familia, que llega a "su punto álgido" cuando se cumple un año de las elecciones del 23 de julio.

"La derecha y la ultraderecha tratan de lograr con oscuras maniobras judiciales lo que no consiguieron en las urnas", reiteran. También hablan de una colección de "bulos judicializados" por organizaciones "de derecha y ultraderecha" como Hazte Oír e insisten en que la investigación es "prospectiva" y sin "fundamento jurídico ninguno".