Feijóo exige a Sánchez que dimita como hizo con Rajoy en 2017: "Vaya imagen de país la de un presidente en un juzgado"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha invocado al Pedro Sánchez que en 2017 exigió la dimisión del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por presunta corrupción. Como actual presidente de los populares y ante todo su partido, Feijóo ha pedido al jefe del Ejecutivo que predique con su propio ejemplo y redacte la "tercera y definitiva carta" a los ciudadanos en la que comunique su salida a causa de la investigación abierta contra Begoña Gómez por supuesta corrupción en los negocios y tráfico de influencias. "Vaya imagen de país la de un presidente entrando en un juzgado para hablar de la presunta corrupción de su mujer", ha exclamado el líder de la oposición poco después de que el juez que investiga a la mujer del presidente le cite como testigo.

Además de la repercusión internacional que pueda tener la declaración, Feijóo ve "lamentable" que la primera vez que Sánchez vaya a hablar sobre estos casos de supuesta corrupción sea ante un juez "porque ha sido llamado a declarar" en lugar de haber respondido a las preguntas de la prensa o a las de la oposición en sede parlamentaria.

Asimismo, ha ironizado con que el presidente, que tiene la obligación de decir la verdad en calidad de testigo, no "está acostumbrado" a ello. Y ante la posibilidad de que Sánchez se acoja a su derecho a no declarar por ser el esposo de la investigada, Feijóo le ha recordado su papel: "Un ciudadano imputado tiene derecho a no dar explicaciones, pero un Gobierno debe dar explicaciones a los ciudadanos siempre, más aun cuando hablamos de presuntos casos de corrupción que llegan a la Moncloa".

