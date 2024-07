Un acosador de Taylor Swift, detenido en Alemania tras amenazar a Travis Kelce

Según han informado desde la agencia de noticias Associated Press, la noche del pasado miércoles un hombre estadounidense, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido en Gelsenkirchen, al oeste de Alemania, justo antes de uno de los conciertos que iba a dar Taylor Swift allí con motivo de su The Eras Tour.

El acosador, de 34 años, tenía una entrada para el concierto del día 17 en el Veltins-Arena si bien fue detenido en un control antes del acceso al recinto dado que de que supuestamente había amenazado con anterioridad tanto a la autora de éxitos como Cruel Summer, Anti-Hero o cardigan y a su novio, Travis Kelce.

Según explican desde el citado medio, el hombre habría proferido varios comentarios contra la pareja a través de las redes sociales, por lo que los organizadores del evento, como pedida preventiva y ante la posibilidad de que llegase a perpetrar alguna de sus amenazas, habían advertido previamente a las autoridades sobre él.

Según los informes policiales, este acosador fue detenido después de que "una investigación inicial no pudiera descartar por completo" que existiera "un riesgo" para Taylor, su pareja o incluso el resto de espectadores.

Por ello, se ordenó que el hombre permaneciera entre rejas hasta el pasado sábado, una vez que Swift había concluido los tres espectáculos consecutivos que dio en la ciudad alemana y había viajado a la siguiente —Hamburgo, donde actuará este martes y este miércoles, días 23 y 24 de julio—.

Además, los primeros shows de Taylor Swift en Alemania probablemente hayan sido de los últimos en los que Kelce haya acompañado y mostrado su apoyo en público a su pareja —tras el concierto del jueves fueron vistos dándose muestras de cariño—, dado que el equipo de fútbol americano en el que juega como tight-end, los Kansas City Chiefs, ha comenzado su pretemporada en la Missouri Western State University.