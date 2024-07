¿A quién apoyan los Clinton? ¿Y los Obama?: así dividen sus preferencias los demócratas para relevar a Biden

Dice Aaron Sorkin que "el problema en el mundo real es que no hay ningún demócrata con mejores encuestas que Biden. Y abandonar, por muy heroico que sea en este caso, no nos hace ningún nudo en la garganta". Lo escribe el guionista, productor y dramaturgo estadounidense, famoso por su serie El ala oeste de la Casa Blanca, en The New York Times. En un impensable giro de guion (otro), acaba proponiendo una alternativa sorprendente (metafórica) que más abajo veremos. Pero lo cierto, le guste o no a Sorkin, es que Biden se ha retirado.

El actual presidente ha tirado la toalla (se ha bajado del corcel de su soberbia, como Lyndon B. Johnson hizo en 1968) y dejará que el Partido Demócrata elija a otro candidato para competir en noviembre con Donald Trump por la presidencia de Estados Unidos. ¿Quién recoge el testigo o, más bien, a quién se lo entregan los demócratas estadounidenses y sus donantes de campaña? El partido navega ya "por aguas desconocidas", como ha dicho el expresidente Barack Obama.

Biden no tiene el poder de elegir a su sustituto

Joe Biden se retira, pero señala a la que considera que es la mejor baza para ganar. El presidente apoya a su vicepresidenta Kamala Harris. Biden dice que ella es "la mejor decisión que he tomado". Está en su derecho, pero el presidente no tiene el poder de elegir a su sustituto. Son los delegados demócratas quienes lo tienen y quienes deben unirse en torno a un nuevo candidato.

"En los próximos días, el Partido emprenderá un proceso transparente y ordenado para avanzar como un Partido Demócrata unido con un candidato que pueda derrotar a Donald Trump en noviembre. Este proceso se regirá por las normas y procedimientos establecidos del Partido. Nuestros delegados están preparados para tomarse en serio su responsabilidad de entregar rápidamente un candidato al pueblo estadounidense", explicó en un comunicado el presidente de la Convención Nacional Demócrata, Jaime Harrison.

Obama, Pelosi... evitan apoyar a Harris

¿Qué apoyos tiene Kamala Harris además del de su jefe Biden? El de Obama, por ejemplo, parece que no. El expresidente ha pedido nominar a un "candidato extraordinario" y ha evitado respaldar a Harris, como futura candidata. Su declaración no mencionó a la vicepresidenta; ni a ella ni a nadie más como posible sustituto en la candidatura demócrata. Sin embargo, el uso de la palabra extraordinario parece animar a eso, a tomar medidas extraordinarias (¿un candidato ajeno a los procedimiemtos del partido?) en momentos extraordinarios (el posible regreso de Trump al poder).

Lo mismo ha hecho la que fue presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Ha elogiado a Biden, pero no ha apoyado explícitamente a Harris.

Los Clinton sí apoyan a la vicepresidenta

Sí tiene el voto del expresidente Bill Clinton y su esposa, la exsecretaria de Estado, Hillary Clinton. "Nos sentimos honrados de unirnos al presidente para respaldar a la vicepresidenta Harris y haremos todo lo posible para apoyarla", dijeron los Clinton en un comunicado.

"Sería políticamente difícil para el Partido Demócrata negarle la candidatura, pero aún debe ganarse el apoyo de los delegados demócratas", resume CBS News. Y es que Harris ha tenido problemas con las encuestas en los estados más disputados: Trump estaría por delante. En el mejor de los casos, las diferencias entre ella y Biden son mínimas entre los grupos demográficos, como los votantes más jóvenes y los votantes de color.

División entre líderes demócratas y caucus

Los principales líderes demócratas en el Congreso, el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, han emitido sendos comunicados en los que han aplaudido la gestión de Biden pero no han mencionado a Harris.

En cambio, el brazo político del Caucus Negro del Congreso, salió en apoyo de la vicepresidenta, al igual que la jefa del Caucus Hispano de esa cámara, la diputada Nanette Barragán. También, Pramila Jayapal, presidenta del Caucus Progresista del Congreso, que tuiteó que "está al 1000% a favor de que Harris sea nuestra presidenta".

La principal asociación demócrata respalda a Harris

La mayoría de los 57 líderes estatales del Partido Demócrata votaron a favor de respaldar a Harris como candidata en las presidenciales, declarando un "apoyo abrumador" a su candidatura, según la Asociación de Comités Estatales Demócratas. La ASDC representa los intereses de los partidos estatales en el Comité Nacional Demócrata, que elige al candidato presidencial. Ningún miembro de la ASDC votó en contra de Harris y un puñado de miembros se abstuvo por razones de procedimiento dentro del estado.

"Estoy orgulloso de que los presidentes, vicepresidentes y directores ejecutivos de los partidos estatales de todo el país se unan de forma abrumadora detrás de la vicepresidenta Kamala Harris", dijo el presidente de la organización, Ken Martin. En su opinió, "no hay nadie más calificado que ella para procesar el caso contra Trump".

El Hollywood demócrata celebra el adiós de Biden Los actores Mark Ruffalo y Jamie Lee Curtis, Mark Hamill o Barbra Streisand celebraron este domingo la renuncia de Biden y dieron su apoyo a Kamala Harris. "Ella es digna de confianza y válida, y es una firme defensora de los derechos de las mujeres y de las personas de color”, escribió Lee Curtis. "Luke Skywalker" agradeció a Biden “el historial de logros que ningún presidente ha igualado" y Streisand calificó al presidente como "un hombre que cumplió significantes logros en su mandato de cuatro años". Cher dijo que era hora "de pasar la batuta" y animó al Partido Demócrata a “pensar fuera de los estándares. Ganar es todo".

Los otros nombres que suenan... apoyan a Kamala

Está Harris, claro, pero hay más nombres. Al menos: el gobernador de California, Gavin Newsom; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro; la senadora de Minnesota, Amy Klobuchar; y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer.

Pero en realidad, ninguno ha dicho que vaya a optar a la nominación. Es más, varios, como Newsom, Shapiro y Klobuchar, no han tardado en apoyar a Harris. Whitmer, se ha limitado a decir que su trabajo "en estas elecciones seguirá siendo el mismo".

Gretchen Whitmer

Es una gobernadora popular que ganó la reelección por dos dígitos en 2022 y se ha convertido en una voz destacada en el partido. Durante su gestión, la gobernadora de Michigan ha hecho hincapié en el derecho al aborto en su esfuerzo de reelección. De hecho presionó a Biden para que se implicara más en este asunto.

Amy Klobuchar

Compitió contra Biden y Harris en las primarias de 2020. Ha sido mencionada como una posible candidata que podría encontrar una base de apoyo similar a la de Biden, pero ha dicho que respalda ya a Harris. "Es una líder increíblemente fuerte que aportará a este cargo, y a esta campaña, los recibos... junto a Biden, sacó a nuestra nación de esta pandemia, hemos visto un aumento récord del empleo. Es alguien que conoce el trabajo y también la conozco como una buena persona", asegura Klobuchar de Harris.

Gavin Newsom

El Gobernador de California viene desarrollando un perfil de alcance nacional y a menudo se posiciona como el luchador liberal del Partido Demócrata. Pese a ello, Newsom ha dicho en repetidas ocasiones que tenía "subcero" interés en entrar en el concurso. De hecho, ya emitió este domingo una declaración de apoyo a Harris: "Dura. Intrépida. Tenaz. Con nuestra democracia en juego y nuestro futuro en la línea, nadie es mejor para procesar el caso contra la visión oscura de Donald Trump y guiar a nuestro país en una dirección más saludable que la vicepresidenta de Estados Unidos, KamalaHarris".

Josh Shapiro

El Gobernador de Pensilvania se ganó la atención de EE UU cuando venció a un oponente de extrema derecha en las elecciones de 2022 a gobernador de un estado clave en la batalla por la presidencia. Desde entonces, ha gestionado un gobierno dividido en la legislatura estatal. Tras el anuncio de Biden, Shapiro apoyó a Harris: "Es una patriota digna de nuestro apoyo... ha servido honorablemente al país como vicepresidenta y está preparada para ser presidenta", escribió en un comunicado.

Sorkin propone a un republicano

El guionista de El ala oeste de la Casa Blanca ha sorprendido a todos al pedir al Partido Demócrata todo un sacrificio con tal de cerrar el paso a Trump. "Hay algo que los demócratas pueden hacer... para detener a Trump a toda costa, sino con su originalidad y sentido del sacrificio: elegir a un republicano. En su convención del mes que viene, los demócratas deberían nominar a Mitt Romney", ha escrito en el New York Times.

"Nominar a Romney sería poner nuestro dinero donde está nuestra boca: una demostración clara y poderosa de que estas elecciones no tratan de lo que suelen tratar nuestras elecciones, sino de impedir que un trastornado tome el poder", dice de Trump. Porque para Sorkin, "la elección es entre Donald Trump y no-Trump, y el candidato no-Trump sólo necesita una cualificación: ganar suficientes votos para cerrar el camino del expresidente al poder. Los demócratas necesitan romper el cristal y este es un plan para romper el cristal, pero es más que eso. Es un gran gesto. Un sacrificio. Nos haría un nudo en la garganta. Pero sobre todo, sería el fin de Donald Trump en la política presidencial".