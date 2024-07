Katy Perry sorprende a sus fans de Barcelona bailando la 'Macarena' y sirviendo chupitos en una fiesta por el Orgullo

Este fin de semana el Orgullo de Barcelona se llenó de varios artistas internacionales como Jessie J, Villano Antillano, Tokischa o Nemo, ganador de Eurovisión 2024. Sin embargo, Katy Perry fue una de las más virales, ya que la artista dejó muchos momentos icónicos este pasado domingo.

La cantante apareció por la puerta de un local de la ciudad Condal con la canción Rain On Me de fondo. Aunque fue directa a la zona VIP, no tardó en salir a la pista general para disfrutar con sus fans.

La cantante de Teenage Dream animó a todos los presentes bailando la Macarena de Los del Río, pero no solo eso, sino que hizo de camarera y obsequió a todos con una gran bandeja de chupitos de varios sabores, que ella misma repartió uno por uno.

Amaia Montero cantando con Karol G en el Bernabéu y Katy Perry bailando la Macarena en Barcelona. La Inteligencia Artificial jamás podrá superar al ser humano. pic.twitter.com/wYVkKOoOXq — Martín Bianchi Tasso (@martinbianchi) July 22, 2024

Todos estos momentos fueron captados por los que acudieron a esta fiesta, quienes no dudaron en publicarlo en sus redes sociales. Por ello, también se sabe que la cantante bailó otros temas de compañeras de profesión como Illusion de Dua Lipa.

Katy Perry serving in Barcelona club. pic.twitter.com/hKHfZu776s — Pop Crave (@PopCrave) July 22, 2024

Además, la artista presentó en la discoteca su próximo tema, Lifetimes. Este tema aún no ha salido oficialmente, pero la cantante no dudó en bailarla junto a sus seguidores. Asimismo, la intérprete Dark Horse se sacó varias fotografías y selfies con los presentes.

Katy Perry publicó su último single, Woman's World, el pasado 11 de julio y se encuentra en Barcelona en el inicio de su gira de promoción previa al lanzamiento de su nuevo disco, 143, programado para el 20 de septiembre.