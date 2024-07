Disparan a un hombre en la cara durante una pelea entre clanes en Villaverde

Un hombre de 46 años resultó el sábado herido en de bala en la cara durante una pelea entre clanes ocurrida en una calle del madrileño distrito de Villaverde, según ha confirmado una portavoz de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid.

Los hechos tuvieron lugar a las 14.00 en la calle Afecto, en el barrio del Espinillo en la que dos familias que se conocían comenzaron una trifulca por causas que aún se desconocen. En un momento dado, un hombre cargó un arma de fuego y disparó varias balas, dando una de ellas en la mejilla de otro hombre.

El herido fue evacuado en estado grave al Hospital 12 de Octubre por su familia, que no avisó a los servicios de emergencias. Mientras, el autor de los disparos y sus acompañantes huyeron del lugar.

La Policía Nacional se desplazó al lugar de los hechos tras el aviso de que se habían producido detonaciones. Mientras, la Policía Judicial del distrito y la Científica recogía pruebas, ha detallado el diario El Mundo.

Los implicados no han colaborado con los agentes, que han acudido al hospital para hablar con otros testigos y conocer qué y por qué ocurrió. Además, la Policía vigila la zona para que no se produzcan ningún episodio de venganza entre los clanes participantes. De momento, no hay detenidos y la investigación está abierta.