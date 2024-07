Belinda, una conocida 'TikToker' de Mallorca, pierde su casa y todos sus enseres en un incendio: "Lo he perdido todo"

El pasado lunes, a primera hora, los equipos de emergencia fueron alertados de un incendio en una vivienda ubicada en un séptimo piso. Días después se confirmó que el piso incendiado pertenecía a la conocida TikToker Belinda, que sube contenido de concina en sus redes sociales.

La creadora de contenido ha publicado un vídeo explicando lo sucedido. "Me paso por aquí para contaros que estoy ausente, se me prendió fuego la casa. Lo he perdido todo, mi casa, dinero. Hay que dar gracias, todos mis niños están bien, pero lo hemos perdido todo. Nos vemos prácticamente en la calle", ha contado la influencer, que no se pudo aguantar las lágrimas.

Aunque no hubo pérdidas humanas, uno de los momentos más críticos en el incendio lo vivió su hijo, quien estaba en la ventana enganchado a la fachada tratando de huir de las llamas: "A mi niño lo tuvieron que rescatar porque se le estaba quemando la espalda".

Además, en el vídeo ha querido agradecer lo que sus compañeros de trabajo están haciendo por ella y su familia: "Nos han donado ropa, zapatos para mis niños, dinero". De hecho, han habilitado un número de cuenta donde sus seguidores pueden colaborar.

Aunque la influencer reconoce que todo lo que han perdido es material, todo lo que se quemó le costó mucho conseguirlo. Para finalizar el vídeo, Belinda ha compartido con todos sus seguidores cómo se encuentra actualmente su casa tras el incendio. Unas imágenes en las que se observa la vivienda totalmente destruida.

Esta publicación en menos de 24 horas ha alcanzado más de 2,3 millones de reproducciones, más de 116.000 'me gusta' y miles de comentarios. "¿Cómo te podemos ayudar Belinda? ¿Cómo podemos mandar ropita y cosas para niños?", "Belinda, lo único que no tiene arreglo es la muerte. Tranquila, todo se arreglará", "Entre todos podemos ayudarte con un granito de arena" son algunos de los mensajes que está recibiendo por parte de sus seguidores mostrando su solidaridad.