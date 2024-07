Nuria Fergó detona una nueva guerra en 'OT 1': "Todos hemos tenido desgracias y tampoco nos ha llamado nadie"

Después de 22 años de carrera, desde que salió de OT 1, Nuria Fergó tiene claro que hay otras que siguen siendo igual, como sus amistades, que son las mismas que antes de entrar en el programa, pues no tiene ningún amigo artista.

Según aseguró hace unos días la malagueña en Diez Minutos, su base "sigue siendo la misma", pero con más experiencia, y sus "amistades siguen siendo las del colegio e instituto". "Son mis grandes amigos. Yo no tengo amigos artistas", dijo.

La cantante defendió que es algo difícil por un motivo concreto: "Es una cosa que no entiendo, pero hay muchas envidias. No debería ser así, pero se percibe".

Estas palabras "han detonado una nueva guerra" en el seno de los triunfitos de aquella inolvidable primera edición, según Socialité. El programa se ha puesto en contacto con algunos de los artistas que vivieron aquella experiencia junto a la malagueña y, visto lo visto, no se muestran muy contentos con sus declaraciones.

Según el espacio de Telecinco, hay dos teorías entre los artistas de por qué Fergó ha dado estas declaraciones. Una, que se habría sentido molesta porque no sintió el apoyo en los duros momentos que ha pasado su prometido, que estuvo ingresado recientemente por una neumonía; y dos, la exclusiva de Gisela tras ser madre, a la que no fue invitada la malagueña.

"No me duele", dice Javián. "Yo tengo un montón de amigos artistas que no nos tenemos envidia ninguna", asegura. Naím por su parte, tampoco se siente aludido: "Yo desconozco las envidias, yo hablo con todo el mundo, desde Bisbal hasta Alejandro. Quizá ella conoce a alguien que tiene envidia a otra persona".

"A lo mejor ha tenido algo con algún compañero y está dolida", asegura Javián. "No sé si con las chicas tendrá con alguna más relación", dice de nuevo Naím. "Todos hemos tenido desgracias en la vida y a nosotros tampoco nos ha llamado nadie y tampoco he hecho yo estas declaraciones", dice el artista en relación a una posible decepción de la malagueña por lo que ha pasado con su pareja.

Verónica, por su parte, dice: "La considero una amiga pero es verdad que no tenemos relación. Fue un comentario un poco raro, pero no lo sé", dice la alicantina.