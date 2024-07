El PP anuncia que votará en contra de la reforma de la Ley de Extranjería porque "se basa en la imposición y no en el diálogo"

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo ha anunciado este domingo que no puede "facilitar la tramitación" de la reforma de la Ley de Extranjería que se votará este martes en el Pleno del Congreso tras rechazar el Gobierno sus condiciones, según han señalado a Europa Press fuentes 'populares'. El contacto este domingo entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, ha confirmado que las posiciones están alejadas.

El Pleno del Congreso acogerá el martes 23 de julio el debate de toma en consideración de la proposición de Ley para reformar la Ley de Extranjería que PSOE, Sumar y Coalición Canaria registraron hace cinco días con el objetivo de fijar como obligatorio el reparto de menores cuando haya colapso en Canarias como sucede en este momento. A los promotores de esta iniciativa les bastaría una abstención del Grupo Popular para que la norma arrancase su tramitación parlamentaria.

El PP ha recordado este domingo que "fue claro" en sus pretensiones para apoyar ese texto y ha añadido que "la negativa del Gobierno" no les "permite facilitar la tramitación de una ley que se basa en la imposición y no en el diálogo", han señalado fuentes del partido.

En concreto, el PP plantea declarar la emergencia migratoria "para todo el territorio nacional", no solo para Canarias, Ceuta y Melilla; ofrecer financiación a las CCAA; implicación del Gobierno en la gestión de menores; mayor control de las fronteras; negociaciones con Europa para que tome medidas; inversiones y acuerdos con los países de origen.

Además, el PP pone como exigencia que el reparto sea siempre para todas las autonomías, sin excepción, tras el rechazo de Junts en Cataluña. "Debe quedar reflejado en la proposición de ley, de forma que no pueda evitarse posteriormente mediante transferencias de competencias en inmigración a ninguna CCAA tal y como se ha expresado en las últimas semanas", dice el PP en el documento remitido a Torres.

El ministro Torres se ha puesto en contacto este domingo con el portavoz parlamentario del PP para confirmar que no ve posible aceptar las condiciones fijadas por el Partido Popular para tramitar la Ley de extranjería, según han indicado fuentes de los 'populares'.

Además, el titular de Política Territorial ha emplazado a Tellado a mejorar el texto en el trámite de enmiendas, dando "por supuesto que el martes se aprobará la tramitación". "Es decir, el Gobierno da por hecho que conseguirá los votos de Junts", han señalado las mismas fuentes.

En ese intercambio de mensajes, en un tono "correcto", el PP ha dejado claro que el texto registrado en el Congreso no es el suyo y, por tanto, si no aceptan sus condiciones, no pueden "ayudarles" el martes en el debate de toma en consideración, han asegurado a Europa Press las fuentes consultadas.

El PP cree que se requiere un "planteamiento de futuro"

Los 'populares' consideran que la inmigración irregular es un "problema de Estado" que exige "un plan nacional de migración". "Nuestras fronteras son, en este momento, las más permeables de la Unión Europea. El efecto llamada que estamos trasladando es evidente", avisó Feijóo hace unos días.

El PP considera que si de verdad hubiese voluntad de poner en marcha un política de Estado sobre inmigración habría convocado una Conferencia de Presidentes e intentaría consensuar una ley tanto con las CCAA como con el principal partido de la oposición, añaden las mismas fuentes.

Desde el equipo de Feijóo subrayan a Europa Press que no se trata de "abordar un problema puntual" sino de "abordar un fenómeno que se va a prolongar a lo largo de los próximos meses y próximos años", haciendo un "planteamiento de futuro" que incluya exigencias como las que, según los 'populares', han propuesto al Gobierno.