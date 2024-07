La llamativa reacción de Carla Barber al ser preguntada sobre su relación con Álvaro Muñoz Escassi

Álvaro Muñoz Escassi se ha convertido en el gran protagonista de la crónica rosa desde que se hiciera pública su controvertida ruptura con María José Suárez.

Además, ambos mantienen posiciones totalmente enfrentadas acerca de los motivos de la ruptura y de cómo había sido los términos de su relación, por lo que no han tardado a salir a la luz otras relaciones que, en paralelo, habría podido mantener el jinete.

Una de ellas, con la que ha sido relacionado Escassi, ha sido Carla Barber. Y por eso fue preguntada por la prensa. Cuestiones ante la que la cirujana estética ha reaccionado con total sorpresa.

"¿Cómo? ¿Yo? No, no, nunca he estado con él, vamos que no, no tengo ni idea. No me intentes mezclar, que yo estoy muy tranquila con mi vida", respondió Barber ante las preguntas de Europa Press a su salida del primer concierto de Karol G en Madrid.

La doctora, además, se desmarcó rápidamente de toda esta polémica: "Creo que llega cuando menos te lo esperas y de momento no lo espero. Llevo bastantes meses sola y estoy muy bien", zanjó.