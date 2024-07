Biden se retira de la carrera por la Casa Blanca, en directo | Últimas noticias, reacciones en EE UU y el mundo

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado este domingo que retira su candidatura para presentarse a la reelección en los comicios del próximo mes de noviembre.

El hasta ahora candidato demócrata, de 81 años, ha anunciado su apoyo a Kamala Harris, la vicepresidenta, para que le suceda como candidata demócrata, y ha asegurado que ahora se centrará en cumplir con lo que queda de su mandato.

Tras su anuncio, el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, el republicano Mike Johnson, ha instado a Biden a dimitir de su cargo de presidente de EE UU. "Si Joe Biden no es apto para ser candidato a presidente, no es apto para ser presidente. Debe dimitir de inmediato del cargo. El 5 de noviembre no está lo bastante cerca", ha afirmado Johnson en redes sociales.