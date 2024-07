"Estás muy desesperada por tener novio. ¿No sabes estar sola?": Laura Escanes responde a la grosería de un fan

Laura Escanes suele ser muy transparente a la hora de responder a sus seguidores en las redes sociales. Lo hace aún siendo preguntas algo irrespetuosas, como la que ha tenido que recibir recientemente.

A través de su Instagram, la influencer, que rompió su relación con Álvaro de Luna en octubre de 2023, ha respondido a unas cuantas preguntas de sus seguidores sobre el estado por el que está pasando su corazón actualmente.

Una de ellas, planteada de forma grosera, también ha sido abordada por la modelo, que elegantemente ha reaccionado al tema. "Estás muy desesperada por tener novio, ¿no sabes estar sola?", le escribían a Escanes, que respondía irónicamente: "Oh wow... Gracias por preocuparte por mí y mis compañías".

A continuación, daba su propia explicación sobre este tema, revelando en qué momento se encuentra actualmente, sentimentalmente hablando. "Llevo casi un año soltera (que no sola) pero no veo malo estar sin pareja. De hecho, creo que en los momentos en los que estás sola y empiezas a disfrutar de la soledad es muy fácil acomodarse a esa situación. Os voy a reconocer que me da un poco de vértigo verme en una relación, así que no es algo que esté buscando. (Que supongo que estas cosas no se buscan, pero bueno) estoy muy feliz y muy bien rodeada. Supongo que será porque no ha llegado la persona o porque no es el momento y continúo sanando y aún hay muchos miedos... pero lo que es desesperada, no estoy", deja claro.

"Valoro mucho mi tiempo, mi espacio y el tiempo dirá. No tengo prisa. Tengo otras prioridades. Pero eso no quita que me encanta la sensación de querer a alguien, me encanta el amor. Soy una romántica… Y sí, de momento conmigo misma", terminaba la modelo.