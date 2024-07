Adiós, Naranjito, adiós

No es para rasgarse las vestiduras, pero duele saber que tenemos pocas posibilidades de ser sede del Mundial 2030. Valencia, la tercera capital de España, no cuenta para la organización por nuestra incapacidad para resolver el asunto del estadio, de ese mamotreto de hormigón que afea una de las arterias de nuestra capital. Inmejorable icono, por cierto, de lo que fue la burbuja inmobiliaria de comienzos de siglo.

Duele, no tanto por los tejemanejes del señor dueño del Valencia C.F, o por el enfrentamiento entre el presidente de la Federación española con el de la territorial valenciana, o por la imposibilidad de nuestras instituciones para poner fin a este lío del estadio en el plazo que se nos concedió; duele porque uno se pregunta si a Sevilla, Barcelona o Bilbao, entre otras, las hubiesen sentado en el banquillo por este asunto o no hubiesen sido ni convocadas para la lista del Mundial.

Es así, querámoslo o no. Pintamos poco en la Villa y corte. Hay que asumirlo. Aunque al final seamos sede, a Madrid no le ha ocasionado problema alguno borrarnos de la lista. A sabiendas, además, de que otras ciudades, seguramente, aprovecharán la fiesta del fútbol para decirles a todos los que puedan que ellas no forman parte de España. Ya saben, eso de "Catalonia is not Spain".

Ya solo falta que la nueva mascota del Mundial sea otra naranja, pero en esta ocasión marroquí. Perdonen la boutade. Sé que no tiene gracia, pero es lo que nos falta por ver. Les aseguro que a mí y a muchos valencianos este tema del Mundial no nos va a quitar el sueño. En todo caso, es triste ver cómo a los que han tomado esta decisión no les ha temblado el pulso a la hora de quitarse de en medio uno de los mejores escaparates que tiene España de sí misma.