La delicada situación del hijo de Madonna: busca comida en la basura y da clases de guitarra para sobrevivir

Ni tan siguiera que tu madre sea la reina del pop te libra de tener posibilidades de caer en la pobreza. El hijo de Madonna, David Banda, ha confesado que vive en un humilde barrio de la ciudad de Nueva York y que da clases de guitarra para poder sobrevivir porque "no tiene suficiente dinero", incluso a veces, tiene que "hurgar en la basura" en busca de comida.

El joven de 18 años decidió independizarse y dejó la casa de su madre para mudarse a un apartamento en el barrio del Bronx. Allí, el músico comparte vivienda con su novia, la modelo María Atuesta, de 21 años. "Me encanta. No estoy solo, tengo a mi novia. Pero me encanta", explicaba el Banda en una entrevista para el diario británico The Sun.

"Es hermoso vivir la experiencia de ser las nueve de la noche, tener hambre y darme cuenta de que no tengo suficiente dinero para comprar comida y buscar en la basura. Es divertido ser joven", confesaba sin tapujos el hijo de Madonna.

Para poder sacarse un dinero extra, el músico ofrece clases de guitarra online. Los alumnos pueden reservar las sesiones a través de su página principal de Instragam, en la que actualmente cuenta con casi 52.000 seguidores.

Banda se unió a su madre — cuya fortuna ronda los 600 millones de dólares — en su gira Celebration Tour, la cual finalizó el pasado mes de mayo con un concierto gratuito en Río de Janeiro. El joven tocaba la guitarra junto a su madre en el escenario mientras esta cantaba frente a l a multitud sus canciones más exitosas.

Sin embargo, Madonna ya había hablado de su hijo de manera pública en 2022. La cantante fue como invitada al programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, donde confesó que "él también hace música ahora". La cantante también resalto las aptitudes del joven en atletismo y la moda, así como su gran humor.

"Se pone cualquier ropa y tiene un aspecto elegante, como ya sabes. Es realmente irritante. Se pone mi ropa y le queda mejor", confesaba Madonna. "Él es con quien tengo más cosas en común. Siento que me entiende; tiene más de mi ADN que cualquiera de mis hijos hasta ahora", añadía la cantante.