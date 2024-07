Sol Macaluso revela la enfermedad que padece y la causa de sus abortos: "A pesar de la desgracia, soy afortunada"

Después de haber sufrido, hace meses, un primer aborto, Sol Macaluso volvió a perder el pasado mayo al bebé que estaba esperando. Un aborto que llegaba menos de un año después del primero y que sumía en una profunda tristeza a la que fuera reportera de Informativos Telecinco.

"Hemos sufrido un aborto por segunda vez. Lo aclaramos de primeras para evitar felicitaciones", anuncia la excorresponsal de la Guerra de Ucrania. "Lamentablemente otra vez nos vuelve a suceder, a las 10 semanas de estar viviendo con máxima ilusión la llegada de quien sería nuestro bebé arcoíris 🌈, pero no pudo ser", continuaba, con el corazón roto.

"No sabemos el porqué, no entendemos las causas, tenemos el corazón destrozado una vez más y miles de preguntas que nadie nos podrá contestar. En este momento las emociones son muchas, el desconcierto es enorme y la tristeza nos abunda", explica la joven en aquel momento.

Ahora, por fin, y después de muchas pruebas, ha dado con la causa, ya que le han diagnosticado una enfermedad. "Es la causa de mis abortos", ha relatado en sus redes.

"Tengo 29 años y tengo trombofilia", ha comenzado a explicar Macaluso en un vídeo en Instagram. "Este diagnóstico llega después de haber perdido dos embarazos de manera natural y, a pesar de la desgracia, tengo que considerarme afortunada. Porque, generalmente, esta es una prueba que no se pide por consenso internacional hasta pasado los tres abortos", explica.

"La trombofilia en sus diferentes tipos y formas causa aproximadamente más del 50% de abortos espontáneos en el mundo. El tipo de trombofilia que a mí me encontraron, hasta el momento, es un tipo hereditario. Es la mutación del gen MTHFR. Esto lo que hace es que mi cuerpo inhibe el ácido fólico. Es decir, no es capaz de procesarlo por sí mismo. Tengo un déficit de vitaminas B9, B12 y B6. Lo cual, al no poder sintetizarse, no puede transformarlo en proteínas. Y al no transformarlo en proteínas, puedo estar más propensa a formar coágulos o incluso fallos de implantación", relata en las imágenes.

"No todas las mujeres encontramos un motivo, en mi caso después de una primera parte de análisis tenemos este hallazgo, lo cual nos permite pautar un tratamiento de cara al futuro 🌈 Vamos por una segunda parte de exámenes médicos para descartar otros tipos de trombofilias y demás cosas", escribe, además, acompañando el vídeo.