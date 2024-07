Miguel Ángel Muñoz recuerda a su Tata un año después de su muerte con una emotiva carta: "Hace un año te acompañaba"

Miguel Ángel Muñoz nunca ha ocultado el cariño y la relación especial que le unía a su tía bisabuela, a la que él llamaba Tata. Su historia, de hecho, dio lugar al documental Cien días con la Tata, en el que ambos reconocieron estar "enamorados" del alma del otro.

Lamentablemente, el actor tuvo que despedir a su Tata justo ahora hace un año, el pasado 20 de julio de 2023. Por ello, en el aniversario de su fallecimiento, el actor ha querido rendirle homenaje a través de una emotiva carta que ha compartido con todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

"Hace un año te acompañaba en el viaje tan largo que ibas a emprender, de la misma manera que tú acompañaste a tu madre Carmen. En su casa, tranquila, con mucha paz, amor y dándole la mano hasta su último suspiro. Tú tenías 40 años. Yo también", comenzaba el escrito de Miguel Ángel Muñoz.

"Siempre te decía que quizá ahí comenzaste a vivir tu vida, aunque los otros 58 años que viviste también los dedicaste a cuidar a otras personas. Entre ellas a mi. Te lo agradeceré siempre. Entregaste tu vida a los demás y quizá no pudiste vivir lo que realmente te merecías pero siempre estabas sonriendo, sin una queja y trasmitiendo felicidad a todas las personas que han estado cerca de ti", añadía el actor sobre su Tata.

"Te dedicaste a cuidar a otras personas. Hoy cierro los ojos y reviso nuestra vida juntos y me siento tremendamente agradecido y orgulloso de lo vivido. Y a pesar del dolor que tengo por no poder abrazarte, olerte, besarte… se me sigue llenado el corazón de amor que repara un poquito", añadía.

"Este duelo en el que sigo inmerso y que siento que me acompañará toda la vida… Sé que en algún momento de la vida podré llevarlo como tú lo hacías con tu mamá, mi bisabuela Aurelia y el resto de las personas que se fueron antes que tú", seguía relatando.

"Con mucho amor y celebrando en vida todos los buenos momentos vividos y también celebrando el día que se marcharon a descansar en Paz, como tú decías. Hoy Doña Luisina Cantero, te celebro también porque quizá lo más bonito que he podido vivir a tu lado, fue este día en el que nos dimos nuestro último abrazo. Te querré siempre Tata. Y sé que nos volveremos a abrazar cuando me toque a mí irme a descansar contigo", terminaba escribiendo el actor.

La publicación ha conseguido ya más de 75.000 likes y ha emocionado a muchos de sus seguidores. "Que manera de escribir con el corazón y compartir todo lo que tienes dentro", escribía uno de ellos. "Gracias por compartir con nosotros esta parte tan entrañable de tu vida y tu maravillosa relación con tu Tata", expresaba otro.