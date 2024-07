Trump llama a Biden "enfermo" y dice que recibió "una bala por la democracia" en su primer mitin tras el intento de asesinato

El expresidente y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, bromeó sobre la debilidad política de su rival, Joe Biden, en un mítin en Grand Rapids (Michigan), el primero tras su intento de asesinato de hace una semana.

Trump, que lucía un vendaje ligero y discreto en la oreja que resultó lesionada en el ataque, salió al escenario en un estadio repleto de seguidores entre gritos de "USA" y "¡Lucha!" y, tras agradecer el apoyo, empezó a lanzar dardos a su oponente a las elecciones.

Primero señaló que la campaña de Biden lo describe como una "amenaza para la democracia" y sentenció: "La semana pasada, me llevé un balazo por la democracia", y después se desligó del 'Proyecto 2025' al que esta lo asocia, calificando a sus creadores de "derecha radical" y "extremista".

El candidato presidencial también sugirió que las elecciones podrían ser "robadas de nuevo", como ya defendiera sobre los resultados de los comicios de 2020. "La última vez pasaron cosas malas. No vamos a dejar que ocurran esta vez, ha asegurado.

Pasó entonces a proponer una encuesta sobre qué candidato demócrata es "mejor si queremos ganar": el nombre de la vicepresidente Kama Harris fue recibida con abucheos, y el del presidente Biden con vítores. "No creo que tengamos que ir mucho más lejos", apostilló.

"En este mismo momento, los jefes del Partido Demócrata están frenéticamente intentando derribar los resultados de las primarias de su propio partido para sacar a Joe Biden de las papeletas", comentó, mofándose más tarde de que el partido "no tiene ni idea de quién es su candidato".

También capitalizó la débil actuación de su oponente en el debate de finales de junio, tras el cual empezaron las presiones de líderes demócratas para que Biden abandone la carrera presidencial: "¿Quién ganó el debate, Biden o Trump?", preguntó, suscitando gritos con su apellido.

"Este es un hombre enfermo, débil y patético que no puede presentarse a unas elecciones", declaró con dureza.

"Cuando voten por Biden, probablemente estén votando indirectamente a Harris, de todas formas", agregó el expresidente, que aprovechó para repetir sus denuncias infundadas de fraude electoral o "trampas" en las anteriores elecciones que perdió frente a Biden.

Trump, con un tono distendido y visiblemente cómodo, retomó buena parte de los puntos de campaña que enarboló en su discurso de aceptación de la nominación republicana esta semana, incidiendo en puntos como el control de la inmigración ilegal y "recortes fiscales adicionales".

Estreno de Vance

Asimismo, fue el primer mitin celebrado desde que el pasado lunes el senador por Ohio James David Vance fuese nombrado por Trump como candidato a la vicepresidencia.

Vance se ha subido al escenario para presentar al expresidente, de quien ha elogiado sus cuatro años de mandato. "Sabía instintivamente lo que este país necesitaba y cómo poner en primer lugar los intereses de sus ciudadanos", ha declarado en una intervención recogida por la CNN.

Además, ha cargado contra su rival, Kamala Harris, a quien ha acusado de no haber hecho nada por el país salvo "cobrar el cheque". "A la vicepresidenta no le gusto. Dijo algo así como que yo no tengo lealtad a este país. Bueno, no sé Kamala, yo serví en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y construí un negocio. ¿Qué demonios has hecho tú aparte de cobrar el cheque?", le ha espetado.

El candidato a vicepresidente ha ironizado con el hecho de que los republicanos sean tildados de "radicales", preguntando qué hay de radical en fabricar más bienes en Estados Unidos en lugar de en el extranjero, no involucrarse en conflictos extranjeros porque "a veces no es asunto nuestro" y asegurar la frontera sur de Estados Unidos para detener el flujo de inmigrantes ilegales y drogas.

"Queremos una América que funcione para los estadounidenses, y la única manera de hacerlo es reelegir a Donald Trump como presidente de Estados Unidos", ha manifestado entre vítores de la multitud, al tiempo que ha asegurado que hará "todo lo que pueda".