Unos se pasan y otros no llegan

Cuando el centro político se identifica en una sociedad con conformismo, inoperancia, desistimiento y resignación gracias a los partidos que pretenden encarnarlo con un perfil bajo y gris que no resulta nada sugerente, crece el populismo por la izquierda o por la derecha de manera inevitable. En el caso de Podemos y Sumar, su actual descenso se explica por un PSOE que está ocupando su espacio a base de radicalizarse hasta lo impensable. ¿Para qué quieren crecer los partidos populistas de izquierda si ya tienen a un Sánchez que va más lejos que todos ellos en la dirección venezolana? Por otra parte, en la derecha está ocurriendo exactamente lo contrario. El discurso plano del PP, que permitió nacer a Vox en tiempos de Rajoy, ha sido el suculento líquido amniótico que ha permitido surgir a Alvise en los tiempos de Feijóo. Y no solo eso sino que a su vez a Abascal se le ha alegrado el ojillo con el auge de la Agrupación Nacional en las legislativas francesas y ha dado un obvio giro al lepenismo tomando como bandera el espinoso y sangrante tema de la inmigración, algo a lo que se resistía el grupo fundador, y en su día defenestrado, de esa formación.

Tal apuesta ha hecho mutar a un partido inicialmente liberal, como era el de los Camuñas, González Quirós y Vidal-Quadras, en un club ultranacionalista de tintes racistas y xenófobos que ha dejado el eurogrupo de los Conservadores y Reformistas para entrar en el de los Patriotas por Europa, donde figuras como Bardella y Orbán garantizan unas inquietantes simpatías hacia Putin. Para quien quiera entender esa deriva contradictoria y errática, el antropólogo Gonzalo Sichar ha publicado recientemente un libro que recomiendo: Vox: la fuerza nueva del yunque. En él se diseccionan las señas ideológicas que se han mezclado en ese partido y que han entrado en una inevitable pugna.

No. No haré una lectura facilona del panorama europeo. Sé de sobra que a menudo se identifica con euroescepticismo o incluso con eurofobia un modo simplemente distinto de ver Europa, que no es el de Von der Leyen ni el de la Agenda 2030. Sé que la identificación que a menudo se hace del europeísmo con esas dos referencias icónicas es tan falaz como la que homologa la izquierda con la demagogia chavista: "Nosotros somos la izquierda y todo lo demás es fascismo", "Nosotros somos el europeísmo y todo lo demás es la extrema derecha"… Admitiendo lo que esas homologaciones tienen de irritantes y maniqueas, como lo que tiene la propia Agenda 2030 de concesión al progresismo más populista, lo cierto es que el camino emprendido por Vox con su deshumanizado discurso contra los menores extranjeros no acompañados a uno le recuerda una observación que hizo Juan Ramón Giménez en referencia a quienes veían paganismo en su Platero yo: "En este país hay algunos católicos que tienen muy poco de cristianos".

Volvamos al inicio: cuando el centro político se identifica con la inercia y la inacción, crecen los populismos. El centro político en España pretende encarnarlo un PP que vendió las últimas elecciones europeas en una falsa clave nacional: el voto útil para echar a Sánchez. Pero ese voto no fue útil para ese objetivo sino para reeditar el mandato de Von der Leyen, la gran aliada que tiene en Europa nuestro Presidente. El problema de la cada vez más divida derecha española es que en ella unos se pasan y otros no llegan.