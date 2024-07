Un restaurante extremeño con tres estrellas Michelin, multado por esconder el IVA en su carta

La Junta de Extremadura ha sancionado al prestigioso restaurante con tres estrellas Michelín Atrio por omitir el IVA en su carta de los vinos pese a ser una condición obligatoria por ley desde 2007 tras cobrarle a un cliente más de lo que se especificaba.

La multa asciende a 240 euros por cada botella de vino cobrada a un cliente que desconocía el precio real con el IVA incluido, ya que se incumple la normativa turística de la comunidad, recogida en el artículo 102.e de la Ley 2/2011, de 31 de enero, de desarrollo y modernización del turismo de Extremadura.

El cliente en cuestión, conocido como @esdoctorchef en Instagram, relató a El País que fue a Atrio con su pareja el pasado 9 de marzo cuando ocurrió esta situación. Ambos pidieron dos menús degustación de 255 euros por persona en los que, según se puede observar en la página web, se incluye el IVA, y dos botellas de agua que ascendían a 14 euros.

Además, también pidieron dos vinos extremeños, una botella de blanco, Alunado (Chardonnay 2021) de Pago de los Balancines, y una del tinto Habla Nº 30, de Bodegas Habla. La sorpresa llegó cuando en la cuenta, los vinos no costaban 50 y 60 euros como ellos creían, sino cinco euros más en el primer caso, y seis más en el segundo.

"Enseguida me di cuenta de cuál era el error. Soy guerrero y sé cuáles son mis derechos. Pedí la carta de los vinos y le hice fotos a los precios de los vinos", explicó el hombre. Además, aclaraba en El Día de Valladolid que "ya suponía la causa" pero quería que se la "confirmaran ellos". Por ello, el cliente, que se marchó del restaurante sin decir nada, pidió una explicación por escrito, por correo electrónico, que contaría como "prueba" de irregularidad si decidía presentar una denuncia o reclamación.

El equipo de Atrio contestó pocos minutos después confirmando que "los precios de la carta de vinos estaban sin IVA", por lo que el cliente les replicó "que eso es ilegal por la ley de Consumidores de 2007, ni es una fórmula válida poner lo de IVA no incluido". El denunciante envió un segundo correo, pero no recibió una respuesta, sino la llamada de la directora del restaurante.

"Me dijo que era un error de imprenta, y le dije que no podía dar por válida esa explicación, por lo que no llegamos a ningún acuerdo, porque no me parece un error aislado, teniendo esa bodega tan extensa, y sobre todo teniendo en cuenta que la carta es un libro que te puedes comprar por 88 euros", añade.

A su vez, la directora ofreció devolver el dinero correspondiente al precio que no estaba incluido en carta y el cliente negó tanto la explicación como el dinero por no ver "un sincero arrepentimiento". "El problema no está en los once euros, sino en la irregularidad que cometen, y esperaba que al menos reconocieran su responsabilidad y se disculparan", afirma.

El restaurante cuenta con una carta de vinos de más de 400 páginas, en la 14, se incluía una nota que detallaba que el IVA no estaba incluido. José Polo, copropietario y director de sala y de bodega de Atrio aclaró que llevan "con este modelo de carta de vinos desde hace 25 años" y que jamás han tenido "un problema con nadie". "Son cartas que cambiamos cada tres o cuatro años porque son muy especiales", concluía.