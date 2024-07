Buscan en Mallorca a Ben Ross, un joven abogado británico desaparecido cuyo caso recuerda al de Jay Slater

Las autoridades de Mallorca están buscando a Ben Ross, un abogado británico de 26 años, que fue visto por última vez en la isla el pasado 10 de julio y del que nada se sabe, tal y como recoge The Sun.

El caso de Ross recuerda en algunos aspectos al de Jay Slater, otro joven británico, desaparecido en Tenerife y que finalmente fue hallado muerto esta semana tras muchos días de búsqueda.

El abogado viajó a la isla desde Manchester para pasar una temporada en Mallorca en junio. Pero las cosas empezaron a torcerse cuando le robaron el teléfono y la billetera en la playa y tuvo una pelea con sus compañeros de piso. El joven de 26 años no ha sido visto desde entonces, y su madre está cada vez más preocupada por su seguridad.

La mujer declaró a The Sun que está "absolutamente devastada" y que su cabeza no para de dar vueltas pensando en el paradero de su hijo. "Simplemente no sé qué le pudo haber pasado. En el mejor de los casos, estaría durmiendo en una playa o en un banco y podría conseguir algo de comida o agua en algún lugar", dice. "Pero el peor escenario posible es que tenga que caminar por el calor sin agua", agregó.

Pensando en el caso de Jay Slater, que todo apunta que sufrió una caída accidental que le provocó la muerte, la madre de Ben Ross dice: "¿Qué pasa si tiene un accidente? ¿Qué pasa si se cae? No quiero que mi cerebro vaya allí, porque empiezo a pensar demasiado. No sé en qué dirección pensar".

La mujer quedó muy impactada por la noticia del hallazgo del cuerpo de Jay Slater: "Te hace darte cuenta de lo real que es esto. Cuando estás en pánico por tu hijo, piensas: 'No, todo estará bien'. Y de repente, te das cuenta de que tal vez no esté bien".

La familia teme que Ben no tenga dinero ni forma de contactar a sus familiares para pedir ayuda después de que le robaran la cartera en la playa. Pero su desaparición "no es la típica de Ben", añadió la madre.

La mujer ha criticado a la policía de Palma porque dice que no se han tomado en serio la desaparición de su hijo. "Es simplemente indignante. De hecho, voy a ir a una comisaría de policía local y entrar. No sé qué más se supone que debo hacer", dijo.

La madre de Ben Ross ha hecho un llamamiento a los turistas británicos que abarrotan Mallorca en estas fechas para que estén atentos a cualquier pista que pueda ayudar a dar con su paredero.