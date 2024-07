'Socialité' revela el mensaje de Ricky Martin a Nacho Palau: "Dejo mi alma en este escenario por ti"

La relación y los posibles rumores de noviazgo entre Ricky Martin y Nacho Palau sigue dando de que hablar. Más aún, después de que el ex de Miguel Bosé recorriera 900 kilómetros para ver actuar al cantante puertorriqueño, que se encuentra ahora de gira por nuestro país.

A esa visita, llamativa porque el cantante actuaba justo unos días después en Valencia, lugar donde reside Nacho Palau, se le une un cariñoso mensaje que el cantante le ha dedicado. Según han revelado desde Socialité, el puertorriqueño le escribió un mensaje en el que aseguraba que lo iba a entregar todo en el concierto: "Te prometo que esta noche dejo mi alma en este escenario por ti".

Por el momento, lo cierto es que ambos ni confirman ni desmienten que tengan una relación. La realidad es que los dos se conocen desde finales de los años 80 y siempre han mantenido una estrecha amistad. Tanta que el escultor nombró al cantante como padrino de su hijo Tadeo.

Pero, más allá de su relación de amistad, en las últimas semanas han salido rumores que afirman que habrían dado el paso hacia un tipo de relación sentimental. Además, los dos han dejado verse en compañía de los hijos de ambos.

De la misma forma, el programa de Telecinco ha decidido ponerse en contacto con el entorno del escultor valenciano y, al hablar con él, han conseguido una tímida reacción: "Si me lío con Ricky Martin no os lo voy a contar".

Y, pese a que no lo confirma, desde el programa aseveran que Nacho Palau sí se ha mostrado ilusionado con el vínculo que le une al cantante. "Es verdad que entre Nacho y Ricky hay algo muy especial, hablar de cariño y amistad se queda muy corto, de hecho hay imágenes de ellos dos juntos que van a salir en los próximos días. A Nacho le encantaría tener algo con Ricky, es evidente, no solo porque Ricky es un hombre súper atractivo, si no también porque es encantador", han declarado desde el programa.