Gana un concurso de misses y revela haber sufrido abusos: "El culpable está entre el público hoy"

Alexis Smith es una joven que acaba de ganar el título de Miss Kansas, pero se ha hecho famosa en todo Estados Unidos no solo por su triunfo, sino por su discurso, en el que reveló que había sufrido abusos y que el autor estaba presente entre el público.

Tal y como recoge el Daily Mail, Smith que es enfermera de UCI, hizo un alegato tras coronarse como Miss Kansas, lo que le da acceso a participar en el certamen de Miss América en enero.

"Mi visión como la próxima Miss Kansas es eliminar las relaciones malsanas y abusivas", comenzó diciendo.

"De hecho, algunos de vosotros en esta audiencia me habéis visto muy emocionada porque mi abusador está aquí hoy. Pero eso no me impedirá estar en este escenario de Miss Kansas y representar a la próxima Miss Kansas, porque mi comunidad y yo merecemos relaciones saludables", dijo.

El público estalló en una ovación de pie y la trabajadora sanitaria, que reside en la ciudad de Wichita, se ha convertido en una celebridad en todo el país después de que las imágenes del evento del mes pasado se hayan vuelto virales.

Smith dijo más tarde a KSN News que "todas y cada una de las mujeres de mi familia se vieron afectadas por la violencia doméstica".

"A los 14 años tuve mi primera relación, pero también fue una relación abusiva en la que estuve hasta aproximadamente 2018 o 2019. Es algo que todavía estoy experimentando y con lo que todavía estoy lidiando hoy en día", dijo.

Cinco años después, descubrió que su abusador había llegado al Pratt Community College para ver la final del certamen. "La noche de Miss Kansas, mi viaje dio un giro inesperado cuando alguien de quien me estaba recuperando intentó perturbar mi paz", explicó después su página de Facebook.

"En lugar de caer en el silencio, elegí vivir mi visión de un mundo mejor. Recuperé el poder, no sólo para mí, sino para mis sueños y para todos los que me miraban y escuchaban. No se trata de rechazar a los demás; se trata de convertir nuestro dolor en propósito y canalizarlo de una manera que unifique y eleve", concluyó.