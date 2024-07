La Sede Electrónica de Madrid cambia su diseño para facilitar los trámites ciudadanos

La Sede Electrónica de la Comunidad de Madrid amanecerá este martes con un nuevo diseño que facilita a los usuarios realizar sus trámites de una manera más ágil. Además, será renombrada bajo la nomenclatura de Administración Digital. La actualización del portal se produce tras el lanzamiento de la nueva aplicación de la Cuenta Digital, que permite pedir becas, ayudas y consultar su estado desde el teléfono móvil. Todas estas actualizaciones corresponden al "proceso de transformación digital para renovar y modernizar muchos de los servicios que diariamente utilizan los madrileños", explican desde el Gobierno regional.

Esta actuación "se suma a las que el Gobierno regional está realizando en el marco del proceso de transformación digital de la gestión pública para ofrecer a los ciudadanos un uso de los servicios cada vez más fluido, intuitivo y desprovisto de burocracia innecesaria", explica el consejero de Digitalización, Miguel López-Valverde. A través de la nueva Administración Digital, los ciudadanos tendrán un acceso más rápido y ágil a todos los trámites autonómicos, detallan desde la consejería.

La actualización no consiste únicamente en un cambio de apariencia, además de incluir un diseño más intuitivo y similar a la cuenta digital, facilita que el usuario entre a su espacio personas desde cualquier dispositivo a los apartados de Mis gestiones, Mis notificaciones o Mis Tarjeteros. Entre las novedades que se incluyen, ahora aparece un buscador de trámites y el lenguaje de navegación se simplifica.

Asimismo, habrá un apartado con las funciones más demandadas, para tener un acceso directo a ellas. También incorpora varios tipos de acceso a los trámites: por temas (Vivienda, Educación, Transporte, etc.), por trámite (becas, ayudas, tasas, etc.) o por perfiles a los que se dirige (mujer, joven, personas mayores, emprendedores, etc.).

Hasta hace unas semanas, los madrileños tenían que realizar todos sus trámites por medio de la Sede Electrónica. Sin embargo, el lanzamiento de la Cuenta Digital amplió las posibilidades, ya que permite rellenar y enviar solicitudes desde el móvil. La app unifica más de 100 servicios públicos y 60 trámites administrativos, simplificando los procesos y reduciendo la cantidad de documentación a aportar. De ellos, 65 son gestiones que afectan a los ciudadanos y 35 están dirigidas a las empresas.

Cada madrileño contará con su propia identidad digital que podrá configurar según sus necesidades. La Cuenta Digital se adapta al perfil de cada ciudadano y valorará aspectos como la edad, situación familiar o el estado laboral para hacer recomendaciones sobre ayudas, becas o procesos. Así, por ejemplo, en el caso de una familia numerosa, la propia aplicación sugerirá las becas y ayudas a las que tienen acceso y notificará la apertura de los plazos de solicitud. Por medio de la aplicación también se podrán firmar documentos o solicitar la devolución tasas.