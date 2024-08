¿Debemos ir con nuestro perro a todas partes?: "Sitios con mucha gente, ruido y resbaladizos no son adecuados"

En la sociedad en la que vivimos es cada vez más común ver cómo las personas buscan la forma de compartir experiencias y momentos con sus animales de compañía. De hecho, en los últimos años han surgido cada vez más hoteles, restaurantes y lugares turísticos que admiten la entrada de perros, facilitado que éstos puedan integrarse en los espacios públicos.

Centros comerciales como el X-Madrid o el Arturo Soria Plaza, restaurantes, cadenas de hoteles como B&B, NH o Ibis e incluso museos y lugares turísticos como el castillo de Gaztelugatxe o el Museo de Historia Natural de Madrid, son algunos ejemplos de lugares a los que hoy en día podemos acudir con nuestros compañeros de cuatro patas.

De hecho, nuestras mascotas se han convertido en parte de nuestra familia, han pasado a considerarse seres sintientes y cada vez están más protegidos por la ley. Esto llega hasta tal punto que no es de extrañar ver cómo han aparecido otras actividades lúdicas a las que podemos acudir con nuestros peludos como el cine o los escape rooms.

Pero, ¿es realmente adecuado para nuestros compañeros de cuatro patas ir siempre a nuestro lado y visitar todos estos lugares con nosotros? Sonia Losada, educadora canina con más de trece años de experiencia con perros, profesora y divulgadora a través del podcast 'Hablemos de perros', explica que no debemos olvidarnos de que nuestros perros son, precisamente, perros.

Respetar el bienestar de nuestros perros

La experta en comportamiento canino cuenta que antes de llevarlo a cualquier sitio hay que adaptarlo. "Tiene que acostumbrarse para evitar que lo pase mal y que todo se vuelva más complicado", aconseja. "Que un lugar sea pet-friendly solo significa que puede entrar, no que sea adecuado para los perros".

"Puede que en realidad le llevemos con nosotros y lo esté pasando mal", agrega. "Por ejemplo, los sitios con mucha gente, ruido y suelo resbaladizo no son adecuados. Está bien que podamos llevarlos pero aquí entra el sentido común de los tutores a la hora de decidir dónde ir con ellos y cuándo dejarles en casa".

En este sentido, Losada pone el ejemplo de los centros comerciales donde, además de mucha gente, suelen ser sitios con muchos aromas. "Su olfato es mucho mejor que el nuestro, así que imagina cuántos estímulos hay en estos sitios", comenta. "No quiere decir que no podamos llevarlos pero, al menos, hacerlo a mediodía, cuando haya menos gente".

La educadora canina también opina sobre la nueva moda de ir al cine con perro. "La música es alta, hay muchas luces y todo retumba... La película es para nosotros, no para los perros y, de hecho, en sitios así podemos contribuir al deterioro del oído o la vista del perro", argumenta.

"A los perros les gusta la tranquilidad, las voces bajas y los espacios amplios", detalla. "Llevarlos a lugares con mucha gente, como también ocurre en las manifestaciones, no es adecuado. Por muy a favor de los perros que estemos, no es su lugar".

Respecto a las manifestaciones, Losada explica que, si acuden animales (o se trata de una relacionada con los mismos) entonces éstas tendrían que ser silenciosas. "Ni cánticos, ni megáfonos y pudiendo parar cuando quiera el animal a olfatear o hacer sus necesidades. Si no podemos garantizarle esto, entonces mejor lo dejamos en casa", defiende.

"Hay una tendencia a la humanización de los perros que es horrorosa", expresa. "A veces lo que nos va bien y lo que necesita nuestro perro no coincide y, en estos casos, hay que aguantarse. Yo, sin ir más lejos, los paseos que doy con mi perro son todo lo contrario a lo que yo haría y es lo que hay".

Losada insiste en que no debemos humanizar a nuestros perros y defiende que hay que llegar a un equilibrio. "No consiste en tener perros semihumanos, si no en ser nosotros más perro", explica. "El perro va a seguir siendo perro y va a hacer cosas propias de la especie, nos guste o no".

"Esto hay que tenerlo en cuenta porque para convivir con nuestros perros es importante conocer la especie", agrega. "Que sí, que van a tener que hacer cosas de humanos, pero siempre debemos darles lo que necesitan como especie canina y velar por su bienestar".

Por este mismo motivo Losada explica que hay que trabajar el ir a todos los sitios poco a poco, como se hace con las visitas al veterinario. "Primero cinco minutos, luego diez, siempre intentando que sea en horarios con poca gente y procurando que todo sea amigable, agradable en cuanto a temperatura y reforzando positivamente", aconseja.

"Y por supuesto, hay que valorar cómo lo pasa el perro y trabajarlo porque, habrá perros más tranquilos y que se adapten mejor que otros pero, no debemos olvidarnos de que centros comerciales, cines, manifestaciones y este tipo de sitios no dejan de ser lugares aversivos", añade la educadora. "No obstante, siempre es bueno acostumbrarles porque nunca sabes dónde vamos a necesitar ir con ellos".