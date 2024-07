El abogado del hermano de Pedro Sánchez pide que se anule la investigación de los correos de la Diputación de Badajoz

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha solicitado a través de su abogado, Emilio Cortés, que se anule la investigación de los correos incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz.

Cortés ha insistido en que pide la nulidad de las pruebas obtenidas en la entrada de la UCO en la institución provincial porque entiende que "no hay indicios suficientes". En su opinión, la incautación de los correos se ha producido con base en "meras sospechas" y no en "indicios sólidos", por lo que entiende que "no justifica la limitación del derecho fundamental".

Cabe señalar que agentes de la UCO entraron el pasado 10 de julio en la Diputación de Badajoz para buscar documentación en el marco del procedimiento que se sigue contra David Sánchez por delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación.

Del mismo modo, el jueves, agentes de la UCO volvieron a acceder a la institución provincial pacense para recabar información relativa a Sánchez debido a un fallo informático que impidió la descarga de parte de esta información hace una semana.

Asimismo, el abogado Emilio Cortés ha avanzado que si este recurso de reforma no fuera tenido en cuenta por la jueza que lleva el caso, se acudiría a la Audiencia Provincial en apelación con los mismos argumentos.