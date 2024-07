Al compartir este vídeo de una mujer cantando una jota en San Fermín no se donarán 6.000 euros para investigar la ELA.

"Si llegamos a 300.000 reproducciones obtendrán una donación de 6.000 euros para investigar la ELA". Con este mensaje se ha viralizado un vídeo por el que habéis consultado a través del chatbot de WhatsApp de Maldita.es (+34 644 229 319). En él aparece una mujer cantando una jota desde un balcón en San Fermín. El mensaje con el que se difunde invita a los usuarios a compartirlo para alcanzar 300.000 reproducciones y donar una cantidad de dinero para investigar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), pero se trata de un bulo.

El vídeo es de al menos 2015 y no hacen ninguna mención a una supuesta recaudación para la ELA. Al circular como cadena de WhatsApp y no como un enlace de YouTube, no es posible saber las reproducciones que tiene la grabación. Además, WhatsApp es una plataforma cifrada y no se puede contabilizar las reproducciones que tiene un vídeo, por lo que no se puede recaudar dinero al reenviarlo.

El vídeo es de al menos 2015 y no es posible saber las reproducciones que tiene acumuladas

En el vídeo aparece una mujer, Mari Cruz Corral, cantando la jota ‘Qué hizo a San Fermín llorar’ durante una procesión de San Fermín que se celebra los 7 de julio de cada año. Se difunde por los canales de mensajería asegurando que si se comparte y el vídeo alcanza un número determinado de reproducciones se donarán 6.000 euros para investigar la ELA.

Sin embargo, la grabación se publicó en el canal de YouTube de Navarra Televisión en 2015, lo que indica que no es actual. En él, no hacen ninguna mención a una supuesta recaudación para la ELA. Además, el vídeo circula como cadena de WhatsApp y no como un enlace de YouTube, por lo que no es posible saber cuántas reproducciones tiene acumuladas.

Comparativa entre el vídeo que circula y el publicado en 2015. Maldita

En la cadena de WhatsApp con la que se difunde se dice que el objetivo es alcanzar 300.000 reproducciones y donar 6.000 euros para investigar la ELA. Sin embargo, como se puede leer en su apartado de preguntas frecuentes, WhatsApp utiliza "el cifrado de extremo a extremo" lo que hace que "sólo tú y la persona con quien te comuniques puedan leer o escuchar lo que se envía, y que nadie más, ni siquiera WhatsApp, pueda hacerlo".

Por tanto, compartir un vídeo o una imagen por WhatsApp no hace que se recaude dinero porque nadie sabe cuántas veces se reenvía y la plataforma no conoce el contenido del vídeo qué se está compartiendo.