Los bancos de alimentos locales, en riesgo: Madrid destina 7 millones para facilitar su actividad

Bancos de alimentos como el que gestiona la Fundación Pan y Peces en la Comunidad de Madrid, ubicado en el distrito de Chamberí, permiten a cientos de personas acceder a recursos de primera necesidad que de otra forma no podrían tener debido a su situación económica. Sin embargo, la fundación indica que se encuentran con una falta de recursos y reciben una menor cantidad de reservas de alimentos. Para paliar esta situación, el Gobierno regional va a destinar 7 millones de euros para facilitar la actividad de estas entidades y mantener el sistema que atiende a aquellas personas que se quedan fuera del nuevo modelo de las tarjetas monedero.

Juan Marcos es uno de los usuarios de este banco de alimentos local. Desde hace años acude una vez al mes por su cesta con legumbres, pasta y otros alimentos. "Me ayuda a economizar un poquito y puedo cuidar bien mi alimentación", ha resaltado. El presidente de la Fundación, Pablo Ramírez, ha concretado que es difícil encontrar recursos financieros para mantener el servicio. Asimismo, resaltan que la llegada de alimentos se ha reducido en los últimos meses.

La situación afectaría principalmente a las pequeñas entidades que se dedican al suministro de recursos de primera necesidad. Bajo esta escena, la situación La Fundación Pan y Peces se ha planteado incluso cambiar la sede donde realizan el reparto de comida, ya que el espacio se ha quedado grande al no recibir tantos víveres para almacenar.

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales indican que esta disminución está relacionado con la introducción del nuevo modelo de tarjetas morenero y el modelo acordado entre el Gobierno de España y la Unión Europea para el reparto de los fondos. Para evitar el cierre de esta línea de ayuda, el Gobierno regional destinará una partida de 7 millones de euros. A finales de julio publicará la primera convocatoria de 3,5 millones, a la que podrán presentarse las entidades sociales dedicadas al reparto de comida con cargo al 0,7% del IRPF e Impuesto de Sociedades. La cantidad restante se distribuirá después del verano.

El objetivo de esta medida es que las entidades sociales, bancos de alimentos y comedores sociales puedan mantener su actividad de reparto y facilitar la manutención de los madrileños sin hijos menores que no tienen recursos y que no pueden optar a las tarjetas monedero. "Las tarjetas solo van a llegar a 9.480 familias, dejan a cerca de 100.000 madrileños fuera. Con esta convocatoria queremos dar un impulso estas entidades que realizan una tarea maravillosa y que repercuten directamente en los ciudadanos más vulnerables, no vamos a dejar a nadie atrás", ha manifestado la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.

Desde que se anunció la introducción de este modelo, regiones como Madrid se han mostrado críticas al observar deficiencias en su implantación y al considerarlo insuficiente. "El modelo está abocado al fracaso", indicó por carta Dávila, al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2023, Pablo Bustinduy. El Gobierno regional reprocha que con los requisitos que se imponen el 70% de las personas vulnerables que acuden a los bancos de alimentos se quedan fuera de este sistema. Según los datos de Banco de Alimentos, durante 2023 se atendieron a 19.677 familias en la región. Entre ellas, 16.278 eran monoparental de madre, 2.593 monoparentales de padre y 806 parejas con hijos.