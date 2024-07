"No pude usar la tarjeta", "Tuve que apuntar a boli la factura"... así afectó a los usuarios el fallo informático mundial

El fallo sufrido en uno de los sistemas de ciberseguridad de Microsoft ha afectado a rincones de todo el planeta. La caída global del sistema ha causado el caos en aeropuertos de todo el mundo, donde se han sufrido las mayores incidencias, pero también a acciones tan cotidianas y minúsculas como un simple pago con tarjeta.

El 'apagón' ha afectado a grandes empresas de diversos sectores como aerolíneas, agencias informativas o bancos, pero también a instituciones públicas y pequeños comercios que no han podido cobrar por fallos en el ordenador que funciona como caja registradora o datáfonos que con han podido completar las transacciones.

Este es el caso de Francisco José, vecino de Málaga de 32 años que este viernes por la mañana se encontraba desayunando en un bar de la ciudad andaluza cuando ha comenzado a leer las noticias sobre la caída mundial de Microsoft. Mientras se informaba, ha relatado a 20minutos, ha comenzado a barruntar que quizá no podría pagar el café y la tostada cuando terminara su desayuno.

Y así ha sido. "He ido a desayunar y, al pagar con tarjeta, me ha rechazado el sistema 'contactless' [sin contacto]. Entonces me ha pedido una verificación de identidad, que nunca lo hace, pero no ha llegado a contactar y no se ha podido completar el pago. Es como que el datáfono no llegaba a conectar con el banco y me ha rechazado el pago con tarjeta", explica.

Tras tres intentos fallidos, los responsables del establecimiento le han ofrecido a Francisco José dos alternativas: pagar en efectivo, una opción que no podía consumarse puesto que no llevaba metálico encima, o vía Bizum, que sí ha funcionado. Este testimonio, cliente de Unicaja, explica que posteriormente se ha dirigido a un cajero automático de la entidad bancaria y que no ha tenido ningún problema para sacar dinero, ni tampoco para acceder a sus cuentas a través de la aplicación online.

Ramón, vecino de Granada de 30 años, ha vivido otro contratiempo esta mañana por la misma incidencia de Microsoft. En su caso, cliente de Repsol, ha tenido que pagar con tarjeta en la gasolinera donde ha repostado antes de irse de vacaciones y no ha podido abonar los casi 70 euros a través de la aplicación 'Waylet', una herramienta de la petrolera enfocada al ahorro y que funciona como monedero virtual.

El joven cuenta a 20minutos que, aunque este viernes no haya podido beneficiarse de acumular los puntos correspondientes a su repostaje para obtener descuentos en futuras compras, "intentaré con el ticket contactar con Repsol para que se cargue la cantidad de hoy una vez se resuelva la incidencia, pues no ha sido un fallo mío sino de la red".

Precisamente, según ha detallado este viernes a preguntas de los periodistas el vicepresidente de la confederación nacional y presidente de la Federación Empresarial Toledana (Fedeto), Javier de Antonio, unas 5.000 estaciones de servicio de toda España, asociadas en la confederación nacional, se han visto afectadas por la actualización defectuosa de la plataforma de seguridad informática CrowdStrike -uno de los sistemas de protección de Microsoft-, lo que ha impedido el pago a través de tarjetas de crédito.

Ha detallado que "casi el 75 u 80 por ciento" del volumen de operaciones en estaciones de servicio se hace a través de tarjetas de crédito, por lo que si el fallo en los servidores de medio pago ha sido total, la solución es "apuntar a boli y confiar en que la gente vuelva, que lo hacen", por lo que "en principio no se estiman pérdidas".