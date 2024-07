Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez revolucionan las redes mientras practican yoga en una sauna

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo están disfrutando de unos días de vacaciones en el Mar Rojo. La pareja, además de pasar tiempo en la playa con sus hijos, aprovechan también para hacer deporte y no perder la rutina.

El futbolista ha compartido en su perfil de Instagram un vídeo de los dos practicando yoga en una sala poco inusual para ello: una sauna. Además, ambos salen con poca ropa, algo que ha provocado en sus seguidores una 'subida de temperatura'.

En una primera instancia aparece la influencer en primer plano con una pierna apoya en la pared a la vez que estira su espalda. Tras ello, se puede ver al jugador también estirando en una tarima superior y equipado únicamente con calzoncillos.

El vídeo no ha tardado en viralizarse y la publicación no ha tardado de llenarse de comentarios al respecto por parte de sus seguidores. "No me quiero imaginar que pasó después", "Pero bueno", "Vuestros cuerpos son increíbles", son algunos de los mensajes que se pueden leer.