Los afectados por el caos aéreo tras la caída informática mundial: "He perdido el vuelo por las colas para facturar"

La caída masiva de los sistemas informáticos está desatando el caos a nivel mundial, afectando a sistemas bancarios, sanitarios y de transportes, especialmente el ferroviario y el aéreo. Esta incidencia, que comenzó a primera hora de la mañana de este viernes, está provocando retrasos generalizados en los vuelos, colas kilométricas en los mostradores de facturación y dificultades en la gestión de las llegadas.

En el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, los puestos de atención al cliente de las principales aerolíneas están desbordados. En un punto de la mañana, los trabajadores han tenido que hacer la facturación de forma manual, a papel y bolígrafo, expidiendo los billetes a mano. La ralentización de este proceso ha provocado que muchos usuarios que esperaban para coger un vuelo, se hayan quedado en tierra.

Es el caso de María Alejandra, clienta de Iberia que volaba a Milán. "El vuelo salió a tiempo, pero no he llegado porque había demasiada gente en las colas para facturar", explica a 20minutos. "Voy a reservar el próximo vuelo, pero tengo que volver a hacer la línea entera de nuevo y es probable que lo pierda otra vez", admite preocupada la usuaria.

María y Lucía, otras dos viajeras que están viviendo el caos en el aeropuerto de Barajas, nos cuentan su experiencia en la cola de facturación de su vuelo.

Por su parte, María y Lucía llevan 40 minutos esperando para facturar. "A nuestro vuelo llegamos con tiempo, pero las colas son muy largas y de momento no nos han explicado nada del problema (desde la aerolínea)", manifiestan. Los monitores de los mostradores de información están teñidos de azul. "Parece que Windows no se cargó correctamente", es el mensaje que ocupa todos ellos, colonizados por la conocida como 'pantalla azul de la muerte' que anuncia un error del sistema que no se está pudiendo solucionar.

"Esperemos que todo vaya bien"

Ante esta incidencia masiva, muchos viajeros que vuelan en las próximas horas han adelantado su llegada al aeropuerto, como ha sido el caso del equipo olímpico español de tiro con arco, encabezado por los deportistas Elia Canales y Pablo Acha, que viajan ya destino a París para las Olimpiadas. "Nos adaptaremos a las medidas que tome Iberia", explica Acha, también visiblemente emocionado por la cita deportiva que les espera en la capital francesa. Por su parte, Elia ha aclarado que, aparentemente, la incidencia no les ha afectado y que esperan salir a su hora. "De momento no nos han dicho nada, esperemos que vaya todo bien", asevera la tiradora.

Testimonio Elia y Pablo, dos integrantes del equipo olímpico de tiro con arco, atrapados en el aeropuerto de Barajas por el fallo informático, antes de viajar a París.

La caída no solo ha afectado a los vuelos que salen de Barajas, sino también a los que llegan. Alejandro Torres acaba de aterrizar en Madrid desde Puerto Rico, y aunque el avión en el que viajaba no ha sufrido ningún retraso, sí ha tenido que esperar una media hora para recoger su equipaje facturado, según explica a 20minutos. "La recogida de las maletas se ha demorado mucho, tardaron en sacarlas a las cintas unos 30 minutos", manifiesta el viajero. Delante de él se encuentra Jose, que lleva parte de la mañana esperando la llegada de un cliente que vuela desde Londres para recogerle. "Lleva un retraso de media hora, y todavía le queda", explica el hombre.

Por su parte, desde Aena y las aerolíneas se está intentando recuperar la normalidad en el funcionamiento del aeropuerto, y recomiendan a los pasajeros que consulten sus webs y redes sociales para obtener más información.