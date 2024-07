Paul Thin alza el vuelo con su segundo tema tras 'OT 2023': 'Alondra', su canto a la presión social

Después de semanas de pistas, emojis de plumas y mensajes crípticos en redes, Paul Thin ha estrenado Alondra, su segunda canción tras OT 2023, la primera que lanza con Universal Music.

Ya mostró un breve adelanto, e incluso cantó un trocito el 13 de julio en el último concierto de la gira en Valencia. Pero ha sido este viernes cuando finalmente ha visto la luz este tema en todas las plataformas, a la espera de que el domingo se estrene el videoclip.

Alondra es un tipo de pájaro, pero también se llama así a personas madrugadoras. Pero, en el caso del artista granadino, parece aludir más a la libertad y a luchar contra la presión social. "Alondra es más cosas que solo una persona", dijo en un directo de Instagram previo al lanzamiento.

"Siento las luces pendientes de todo lo que hago, de que no malgaste ni un trago. Pero no puedo culparlas, yo también me miraba", comienza la canción. "Vente, digo que si bebo me encuentro, pero eso lo hace violento".

Con estos versos, el cantante parece aludir al sentimiento de verse forzado a adaptarse a los patrones sociales y al hecho de sentirse juzgado y observado, y parece referirse también a lo normalizado que está beber alcohol en las fiestas.

El tema está rodeado del misterio habitual con el que cantautor presenta sus proyectos, y con las metáforas y simbolismos recurrentes en sus composiciones, incluidas en La camarera, Brisa y Lola, lanzados antes de OT 2023.

De este modo, Paul Thin alza el vuelo con este Alondra, primer tema que lanza tras firmar con Universal Music, un gran primer paso en su carrera en la que ya está mostrando versiones diferentes de sí mismo.