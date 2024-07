Los signos del zodiaco y el espíritu de lucha

Ha llegado el momento de conocer como es el lado más luchador o agresivo de cada signo del horóscopo, de qué modo se abren camino en la vida, o como se defienden de las adversidades y peligros del día a día. De este modo también podremos ver cuáles son los signos más luchadores o, por el contrario, quienes tendrían una menor capacidad para defenderse cuando vengan los peligros más graves. Pero también veremos cómo, en cada signo del zodiaco, la falta de unas cualidades se compensará con otras, de manera que todos tienen su manera de luchar.

Aries

Se encuentran gobernados por Marte, el antiguo dios de la guerra, y no cabe duda que estamos ante uno de los signos más belicosos y agresivos. De hecho, por lo general Aries no espera a ser atacado, sino que suele dar el primer paso. Les atrae el riesgo y son profundamente competitivos, a menudo darán lo mejor de sí en los momentos más difíciles o peligrosos. Aunque su mayor problema estaría en la falta de constancia, vencen batallas, pero pueden llegar a perder la guerra. Tendrán problemas si la lucha dura años.

Tauro

Este es uno de los signos más constantes, obstinados y perseverantes cuando se trata de luchar por sus metas. Se mantendrá firme y nada le hará cambiar, aunque puedan pasar años o incluso décadas. Cuando Tauro tiene que hacer frente a un gran obstáculo preferirá utilizar los métodos diplomáticos, las negociaciones y la concordia, pero si la vida le acorrala entonces luchará como un toro de lidia por todo aquello que ama y que valora, pero lo hará porque ya no le queda otro remedio, no porque le guste la guerra o le dé placer.

Géminis

Los hijos de Mercurio no son terribles luchadores, y su carácter inconstante tampoco es apto para presentar una resistencia numantina. Sin embargo, cuando vienen mal dadas, tienen en su poder una de las armas más poderosas y eficaces: la inteligencia, la listeza, la habilidad, la astucia y otras cualidades de este tipo. El peligro de los nativos Géminis no viene por sus músculos, sino por su cerebro, y buscarán todo tipo de amigos o aliados que les defiendan o protejan. Incluso, gracias a su listeza, si pierden la guerra ganarán la paz.

Cáncer

En teoría, debido a su carácter hipersensible y su gran vulnerabilidad, aquí estaríamos ante uno de los signos menos dotados para cualquier guerra, o simplemente, la lucha por la vida. Pero, aunque esto es así en muchos casos, también encontraríamos, sin embargo, importantes excepciones, siendo quizás la más destacada la de Julio Cesar o la el caudillo italiano Giuseppe Garibaldi, entre muchas otras. Probablemente, Alejandro Magno también nació bajo el signo Cáncer. En el peor de los casos tienen una enorme tenacidad.

Leo

En teoría, y a menudo también en la práctica, los hijos del Sol suelen ser los mejor dotados para hacer frente a esta vida. Han nacido para mandar y no para que les manden, para atacar y tomar la iniciativa, y no para mantenerse a la defensiva. Los Leo disfrutan de la mayor vitalidad física, junto a una buena estrella que siempre les protege y les conduce a la victoria. Aman la paz, pero pueden llegar a buscar la guerra para aplastar a quienes se interpongan en su camino, y no va a parar hasta que aniquile totalmente a sus enemigos.

Virgo

Estos hijos de Mercurio siempre buscan, por naturaleza, la paz, porque en ella podrán dar lo mejor de sí mismos a nivel laboral, comercial e intelectual. Pero si la situación lo requiere y no hay ninguna otra salida, Virgo puede llegar a ser un terrible oponente a quien no conviene nada subestimar. Poseen tanto una inteligencia, como una listeza, sobresaliente; y son verdaderos estrategas que hallarán la forma de aniquilar a su oponente. Pase lo que pase jamás se rendirán, y debido a su actitud radical, nunca aceptarán acuerdos.

Libra

La astrología considera a este signo, acertadamente, como el de la paz y la concordia, el que siempre busca el acuerdo y el entendimiento por encima de todo. Pero esto no significa que no tengan espíritu de lucha, aunque su forma ideal de luchar sería la de Mahatma Gandhi, nativo de Libra, mediante el sacrificio, la no violencia y la resistencia pasiva. Pero, aunque esto es así, debemos admitir que hay muchas e importantes excepciones, como ocurre con otros signos, con otros nativos Libra mucho más agresivos y violentos.

Escorpio

Este signo está gobernado por Marte y Plutón, los dos planetas más profundamente afines al mundo de la guerra. Nos hallaríamos ante el signo con más espíritu de lucha de todos, el más implacable y terrible en la batalla, que da lo mejor de sí en los momentos más difíciles y se viene arriba como el Ave Fénix. La experiencia lo confirmaría plenamente, ya que una enorme cantidad de generales prestigiosos nacieron bajo este signo a lo largo de la historia. Los Escorpio siempre dan lo mejor de sí en la guerra y son los rivales más temibles.

Sagitario

Debido a su innato optimismo y bondad natural, estos nativos suelen ser enemigos de cualquier tipo de guerra, siempre van a favor de lo que construye y nunca de lo que destruye. No obstante, si por circunstancias los Sagitario se ven obligados a tener que luchar, hay muchas posibilidades de que salgan airosos de la prueba y derroten a su oponente, por muy difícil que esto sea. No se debe olvidar que estas personas tienen mucha suerte, además de que también son valerosos y audaces. Winston Churchill vino al mundo bajo este signo.

Capricornio

Los hijos de Saturno tienen muy arraigado, a nivel inconsciente, que en esta vida no se puede hacer aquello que uno desearía, sino lo que se debe, y, por otro lado, en lo más secreto del corazón esconden una profunda ambición y una voluntad de hierro. Los Capricornio aman la paz, pero si no hay más remedio que luchar o hacer la guerra, entonces podrán ser los más crueles y los más implacables, mostrarás la mayor resistencia, más que ningún otro signo, y nunca pararán hasta aniquilar al contrario. Stalin nació bajo este signo.

Acuario

No hay duda de que los hijos de Urano aman la paz y la armonía, sin embargo, también son profundamente radicales y puristas a la hora de defender sus principios, o cuando se trata de luchar por la libertad y la independencia, ya sea la propia o la de otros. Por ello, y aunque sea muy contrario a sus deseos, si tuvieran que luchar o hacer la guerra, las personas de signo Acuario no dudarán en hacerlo y en llegar hasta las últimas consecuencias, hasta que consigan aquello por lo que están luchando. Es el signo de los grandes libertadores (Abraham Lincoln).

Piscis

Considerado como uno de los signos más sensibles, tal vez el que más, siempre estarán por la paz y el amor universal. Por otro lado, su naturaleza sensual los lleva al disfrute de todos los placeres de la vida, y a eso tendríamos que añadir la famosa vulnerabilidad atribuida a Piscis. Sin embargo, también encontraríamos aquí unas importantísimas excepciones y personalidades profundamente luchadoras, sobre todo cuando se mueven por ideales: George Washington, Fernando el Católico, Carlos V, Juan de Austria y otros.