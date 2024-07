Así es Project 2025, la agenda tan radical de los 'lobbys' ultraconservadores de EE UU... que hasta Trump intenta tomar distancia

Donald Trump puede ser el próximo presidente de Estados Unidos (en la mano de los demócratas todavía está evitarlo). Es el candidato del Partido Republicano; es conservador, liberal, de derechas... pero ¿cuánto? Su mandato (2016-2020) ya nos dio una idea. Por eso, muchos analistas, y especialmente desde Europa, lo tachan de ultraderechista.

Su programa electoral para "make America great again" incluye deportaciones masivas; completar el muro fronterizo; nada de raza, género o sexo en las escuelas; un escudo antimisiles para evitar una Guerra Mundial; o producir más combustibles fósiles para acabar con la inflación. Sin duda son propuestas de derechas. Pero lo podrían ser (¿o lo son?) más.

Hay una colección de medidas políticas conservadoras pensadas ante la posibilidad de que Trump vuelva a ser el inquilino de la Casa Blanca. El candidato republicano las conoce, sin duda, pero no las menciona. Ese conjunto de propuestas se llama Project 2025, una agenda tan conservadora que Trump no dice que sea la suya o simplemente, para no perder votos por el centro, trata de momento de distanciarse de ella.

Project 2025 es el Proyecto de Transición Presidencial 2025, una iniciativa de la Fundación Heritage para promover políticas de derechas (¿o de ultraderecha?). En febrero de 2024, el proyecto contaba con más de 100 organizaciones asociadas. El libro que reúne las últimas medidas que proponen, editado por Paul Dans y Steven Groves, consta de 30 capítulos y tiene más de 900 páginas.

"La larga marcha del marxismo cultural a través de nuestras instituciones ha llegado. El gobierno federal es un monstruo, un arma contra los ciudadanos estadounidenses y los valores conservadores, con la libertad bajo asedio como nunca antes", escribe en el prólogo el presidente de la Fundación Heritage, Kevin Roberts.

La intención básica es remodelar el gobierno federal de EE UU para consolidar el poder ejecutivo en caso de que Trump gane las presidenciales de noviembre. Remodelar equivale en este caso a dar más poder al presidente y reducir la federalidad, o sea, la pluralidad de la nación.

Por eso, los críticos tachan al Project 2025 de autoritario y nacionalista cristiano. Muchos ven en esta iniciativa un intento de conducir a EE UU hacia la autocracia. En opinión de muchos juristas, la iniciativa de Heritage socavaría el Estado de Derecho, la separación de poderes, la separación de Iglesia y Estado y las libertades civiles. Veamos por qué.

El Proyecto de Transición Presidencial 2025 parte de un principio: todo el poder ejecutivo está bajo el control directo del presidente en virtud del Artículo II de la Constitución de EE UU. Su principal documento, el Mandato para el Liderazgo, menciona cuatro objetivos principales:

Restaurar la familia como eje central de la vida estadounidense.

Desmantelar el Estado administrativo.

Defender la soberanía y las fronteras de la nación.

Garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.

Algunas propuestas del Project 2025

Poder presidencial

El Proyecto 2025 pretende poner todo el poder ejecutivo del gobierno federal bajo control presidencial directo, eliminando la independencia del Departamento de Justicia, el FBI, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Comisión Federal de Comercio y otras agencias. En esa línea, propone reclasificar a decenas de miles de funcionarios federales como cargos políticos, con el fin de sustituirlos por leales más dispuestos a permitir las políticas (de Trump). Los autores argumentan que el cambio desmantelaría lo que consideran una burocracia gubernamental vasta, irresponsable y mayoritariamente liberal.

Censo

El proyecto pretende revivir un esfuerzo de la administración Trump para incluir en el censo decenal de Estados Unidos la pregunta de si la persona que está siendo censada es ciudadana estadounidense.

Valores cristianos

Se quieren inculcar preceptos del nacionalismo cristiano en el gobierno y la vida pública en caso de que Trump gane un segundo mandato. Se "reconoce a Estados Unidos como una nación cristiana".

Identidad y género

El Project 2025 ataca lo que denomina "ideología de género radical" y aboga por que el gobierno "mantenga una definición del matrimonio y la familia basada en la Biblia y reforzada por la ciencia social". Para lograrlo, propone acabar con el matrimonio entre personas del mismo sexo, eliminar las protecciones contra la discriminación por motivos de identidad sexual o de género.

Cambio climático

Aconsejan al futuro presidente republicano ir más allá de la mera anulación de las órdenes ejecutivas del presidente Biden sobre el cambio climático. Proponen abandonar las estrategias para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, derogando las normativas que frenan las emisiones y reduciendo el tamaño de las agencias implicadas. Plantean impedir a los Estados adoptar normativas más estrictas sobre las emisiones de los vehículos y relajar las normativas sobre la industria de los combustibles fósiles.

Economía

Plantea abolir la Reserva Federal, a la que culpa del ciclo económico, y aboga por la banca libre y/o por que el dólar esté respaldado por una mercancía como el oro. Recomienda pasar con el tiempo de un impuesto sobre la renta a un impuesto sobre el consumo, como un impuesto nacional sobre las ventas.

Educación

Para responder a la que denomina "propaganda woke" en las escuelas públicas, propone una reducción drástica del papel del gobierno federal en la educación y la elevación de la elección de escuela y los derechos de los padres. La educación, dicen, debe dejarse en manos de los estados.

Periodismo

Propone reconsiderar las facilidades otorgadas a los periodistas que acuden a la Casa Blanca, así como dejar de financiar el Sistema Público de Difusión y la Radio Pública Nacional, como "buena política y buena política".

Qué es la Fundación Heritage

Se trata de un think tank (laboratorio de ideas) conservador fundado en 1973 y con sede en Washington D.C. Tuvo un papel destacado en el movimiento conservador de la década de los 80, durante la presidencia de Ronald Reagan. Muchas de las políticas de aquel mandato se tomaron de los estudios de la Heritage, incluido su Mandato para el Liderazgo.

Este último ofrece políticas conservadoras diseñadas para ser aplicadas por el gobierno federal. De ese mandato se han publicado hasta nueve libros. La última edición se publicó en abril de 2023 y es la base del Project 2025. El presidente de la Fundación Heritage habla de una revolución americana. "Estamos en el proceso de la segunda Revolución Americana, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite", dijo Kevin Roberts en el programa de radio de Steve Bannon.

Roberts interpreta la frase "búsqueda de la felicidad" de la Declaración de Independencia de EE UU: "Un individuo debe ser libre para vivir como su creador ordenó: para florecer". La Constitución de Estados Unidos, argumenta, "concede a cada uno de nosotros la libertad de hacer no lo que queremos, sino lo que debemos". Para él, la clave de una buena vida "se encuentra principalmente en la familia: el matrimonio, los hijos, las cenas de Acción de Gracias y similares".

La Heritage ha tenido una influencia significativa en la elaboración de políticas públicas en EE UU. Históricamente ha sido clasificada entre las organizaciones de política pública más influyentes del país. En 2020, el Global Go To Think Tank Index Report de la Universidad de Pensilvania, situó a la fundación en el sexto puesto de su lista de los diez principales think tanks de EE UU; en el decimotercero entre los laboratorios de ideas a nivel mundial; y en el primero de su categoría con mayor impacto en las políticas públicas entre 2017 y 2019.

Cómo de cerca está Trump al Project 2025

Las propuestas que la Heritage reúne en su Project 2025 no están muy lejos de los pensamientos de Trump, pero decirlo, reconocerlo, no es políticamente correcto, incluso para el tantas veces incorrecto empresario. Cuestión de estrategia.

Miembros del equipo del líder republicano han reconocido que el proyecto encaja bien con sus propuestas. Pero el alcance de las medidas del Project 2025 ha causado cada vez más fricciones con la campaña electoral, de modo que Trump ha preferido evitar citar ninguna de esas propuestas políticas. Darle eco a esas propuestas perjudica al cartel electoral del republicano y en EE UU la cobertura informativa sobre el Project 2025 es cada vez mayor.

Tanto es así que este mismo mes de julio, Trump ha desautorizado el proyecto de la Fundación Heritage. "El Proyecto 2025 ha molestado durante mucho tiempo a Trump y a sus principales funcionarios de campaña, a pesar de los profundos vínculos y aliados que comparten ambas entidades", escriben Mike Allen y Zachary Basu en Axios.

El pasado abril, John McEntee, asesor principal del Proyecto 2025 dijo que ellos y la campaña de Trump planeaban "integrar gran parte de nuestro trabajo". Pero el candidato del Partido Republicano nunca ha respaldado públicamente el Proyecto 2025.

En noviembre de 2023, sin nombrar el Proyecto 2025, su campaña señaló que "las recomendaciones políticas de aliados externos son sólo eso: recomendaciones". Sin embargo, el Washington Post ha informado sobre la comunicación regular entre el Proyecto 2025 y los asesores de la campaña de Trump.

El candidato ha llegado a decir que no sabe qué es eso del Project 2025. "No tengo ni idea de quién está detrás. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que están diciendo y algunas de las cosas que están diciendo son absolutamente ridículas y abismales. Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

Pero la realidad es que un enorme de grupo de funcionarios que lo fueron en la administración Trump han trabajado en el Project 2025 y lo han respaldado. De hecho, John McEntee fue el director de la Oficina de personal presidencial de la Casa Blanca bajo la presidencia de Trump y uno de sus asesores de mayor confianza.