El deseo más emotivo de Abraham García: "Que mis padres se puedan sentar conmigo el día de mi cumpleaños"

Abraham García fue el tercer expulsado de Supervivientes: All Stars y antes de abandonar Honduras dio una de sus entrevistas más sinceras al reality. El influencer habló sobre cómo le había afectado el concurso, los sentimientos que había tenido durante la convivencia y las heridas que se lleva a casa tras su aventura.

"Mira, todavía me pica todo el cuerpo, estoy todo el rato rascándome. Mira todas las heridas y cicatrices que tengo", se ha quejado el televisivo enseñando a cámara sus lesiones. "Todavía me meto en la ducha y me sale mierda, mira toda la piel muerta que tengo, me rasco y se me quedan negras las uñas", ha continuado explicando.

Además, ha confesado que siempre quedan secuelas y que al llegar a Madrid algunas todavía se ven: "Hay picaduras que desaparecen, pero hay cicatrices que no van a desaparecer durante mucho tiempo".

Sin embargo, lo que más le ha afectado al concursante en la isla no han sido las heridas físicas, sino recordar a su familia. "Te hace valorar diez veces más las cosas de lo que las valoras, vivir esta experiencia es encontrarte contigo mismo, te hace valorar muchísimo lo que tienes en España y disfrutar de la vida", ha revelado.

"La última vez que vine había sufrido la separación de mis padres, pensé que no me había afectado, estaba todo tan reciente que me veía en medio y lo que quería era irme y salir de esa burbuja", ha recordado el que fuera concursante de Gandía Shore.

"El mayor premio que tengo en esta edición, más que ganar, es sentir que lo que quiero y deseo es que mis padres se puedan sentar conmigo el día de mi cumpleaños, junto a mi hermana, mis sobrinas, disfrutar de mi familia y reírnos como el día en que fuimos felices", ha confesado Abraham García.